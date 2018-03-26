СМИ: Путин одобрил идею разработки новой версии Sukhoi Superjet 100

Владимир Путин поддержал идею Минпромторга о разработке укороченной версии пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, которая предполагает максимальный отказ от импортных комплектующих.
По информации газеты «Коммерсант», президент согласился выделить на проект около 85 млрд рублей.
Как рассказали источники издания, идея создания уменьшенного SSJ100 появилась в контексте споров о судьбе проекта Ту-334, а также необходимости обновлении парка Як-40 и Ту-134.
Авиастроители предложили уменьшить SSJ100 до 75 кресел, максимально увеличить в нем долю российских компонентов, а также внести изменения в крыло, фюзеляж, бортовой комплекс авионики. Предполагается также постепенный переход от использования двигателя SaM146, который производится российским «ОДК-Сатурн» и французской Safran Aircraft Engines, к полностью отечественной силовой установке.
Как сообщается, десять новых SSJ100 готов взять специальный летный отряд «Россия», выполняющий перевозки первых лиц государства. Интерес к проекту подтвердили также в авиакомпании S7.
Как рассказали источники издания, идея создания уменьшенного SSJ100 появилась в контексте споров о судьбе проекта Ту-334, а также необходимости обновлении парка Як-40 и Ту-134.
Авиастроители предложили уменьшить SSJ100 до 75 кресел, максимально увеличить в нем долю российских компонентов, а также внести изменения в крыло, фюзеляж, бортовой комплекс авионики. Предполагается также постепенный переход от использования двигателя SaM146, который производится российским «ОДК-Сатурн» и французской Safran Aircraft Engines, к полностью отечественной силовой установке.
Как сообщается, десять новых SSJ100 готов взять специальный летный отряд «Россия», выполняющий перевозки первых лиц государства. Интерес к проекту подтвердили также в авиакомпании S7.
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