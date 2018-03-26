Кемеровский ТЦ в дыму сняли изнутри: новые кадры

Начало крупного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемеровской области попало в объективы камер посетителей.
На кадрах виден дым, посетители, предположительно, находятся на третьем этаже здания, слышны крики.
Ранее сообщалось, что возгорание возникло на четвертом, последнем, этаже торгового центра.
Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, согласно последним данным, число погибших при пожаре выросло до 53.
Источник: «На месте пожара обнаружены тела 53 человек».
Ранее сообщалось, что возгорание возникло на четвертом, последнем, этаже торгового центра.
Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, согласно последним данным, число погибших при пожаре выросло до 53.
Источник: «На месте пожара обнаружены тела 53 человек».
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