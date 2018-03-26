Экс-президент США Картер выступил против импичмента Трампа

Бывший президент США демократ Джимми Картер заявил, что негативно относится к идее об импичменте нынешнего главы государства Дональда Трампа.
В интервью телеканалу CBS он отметил, что Трамп пытается хорошо выполнять свою работу.
Джимми Картер, экс-президент США: «Я бы предпочел, чтобы в его отношении не было импичмента. Чтобы он смог отработать весь свой срок. Потому что, я думаю, он хочет сделать хорошую работу. Я бы хотел помочь ему, если бы мог».
Он добавил, что, скорее всего, так оно и будет, если спецпрокурор Роберт Мюллер не выдвинет против него обвинения по.
Напомним, после победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года в США не утихают разговоры о том, что эта победа якобы стала результатом российского вмешательства. Москва отвергает все обвинения во вмешательстве в избирательный процесс в США. Трамп также подчеркивает, что за все время расследования команде Мюллера так и не удалось найти доказательств, подтверждающих какую-либо связь штаба Трампа с Россией.
Джимми Картер, экс-президент США: «Я бы предпочел, чтобы в его отношении не было импичмента. Чтобы он смог отработать весь свой срок. Потому что, я думаю, он хочет сделать хорошую работу. Я бы хотел помочь ему, если бы мог».
Он добавил, что, скорее всего, так оно и будет, если спецпрокурор Роберт Мюллер не выдвинет против него обвинения по.
Напомним, после победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года в США не утихают разговоры о том, что эта победа якобы стала результатом российского вмешательства. Москва отвергает все обвинения во вмешательстве в избирательный процесс в США. Трамп также подчеркивает, что за все время расследования команде Мюллера так и не удалось найти доказательств, подтверждающих какую-либо связь штаба Трампа с Россией.
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