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    Могерини провела консультации с отозванным послом ЕС в РФ

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    Могерини провела консультации с отозванным послом ЕС в РФ

    Могерини провела консультации с отозванным послом ЕС в РФ

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини провела консультации с послом сообщества в РФ Маркусом Эдерером, который был отозван из отпуска из-за дела британского шпиона Сергея Скрипаля.

    Из сообщения внешнеполитической службы ЕС: «Верховный представитель провела сегодня консультации с главой делегации ЕС в РФ, который прибыл в Брюссель, после того как был отозван для консультаций по решению Европейского совета в пятницу».

    Как отмечает ТАСС, Эдерер продолжит консультации с институтами ЕС «в ближайшие дни».

    Как сообщалось, Евросоюз отзывает для консультаций посла в России из солидарности с выводами Лондона о якобы причастности России к отравлению Скрипаля.

    смотретьСМИ: около 20 стран Евросоюза могут выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля
    СМИ: около 20 стран Евросоюза могут выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля
    Ранее появилась информация, что британский премьер Тереза Мэй планирует убедить европейских партнеров последовать примеру Лондона и также выслать российских дипломатов. По данным СМИ, такую возможность рассматривают некоторые члены ЕС, в том числе Франция, Польша и прибалтийские страны.

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