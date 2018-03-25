Могерини провела консультации с отозванным послом ЕС в РФ

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини провела консультации с послом сообщества в РФ Маркусом Эдерером, который был отозван из отпуска
из-за дела британского шпиона Сергея Скрипаля.
Из сообщения внешнеполитической службы ЕС: «Верховный представитель провела сегодня консультации с главой делегации ЕС в РФ, который прибыл в Брюссель, после того как был отозван для консультаций по решению Европейского совета в пятницу».
Как отмечает ТАСС, Эдерер продолжит консультации с институтами ЕС «в ближайшие дни».
Как сообщалось, Евросоюз отзывает для консультаций посла в России из солидарности с выводами Лондона о якобы причастности России к отравлению Скрипаля.
Ранее появилась информация, что британский премьер Тереза Мэй планирует убедить европейских партнеров последовать примеру Лондона и также выслать российских дипломатов. По данным СМИ, такую возможность рассматривают некоторые члены ЕС, в том числе Франция, Польша и прибалтийские страны.
Как отмечает ТАСС, Эдерер продолжит консультации с институтами ЕС «в ближайшие дни».
Как сообщалось, Евросоюз отзывает для консультаций посла в России из солидарности с выводами Лондона о якобы причастности России к отравлению Скрипаля.
Ранее появилась информация, что британский премьер Тереза Мэй планирует убедить европейских партнеров последовать примеру Лондона и также выслать российских дипломатов. По данным СМИ, такую возможность рассматривают некоторые члены ЕС, в том числе Франция, Польша и прибалтийские страны.
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