Часы короля Египта продали за рекордную сумму на аукционе в Дубае

Ушедшие с молотка часы египетского короля Фарука на аукционе Christie’s в Дубае стали самыми дорогими часами, проданными на Ближнем Востоке.

354 аукционы

Дубай

рекорды

часы

Как сообщает издание The National, рекордная стоимость часов составила 3,3 миллиона дирхамов (почти миллион долларов).



Часы Patek Philippe 1518 были куплены королем в 1945 году, когда ему было 25 лет. На циферблате часов обозначаются фазы Луны, а на задней крышке из золота выгравирована буква F.



Неназванный покупатель, делая ставки по телефону, приобрел часы за 912 тысяч долларов (3 349 847 дирхамов).



Король Фарук был королем Египта и Судана с 1936 по 1952 год.