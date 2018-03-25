«Будет выращивать молодую команду»: эксперты спрогнозировали шаги Путина на новом президентском сроке

Владимир Путин после выборов вышел с обращением ко всем голосовавшим. Он заявил о необходимости прорыва. А в активном участии граждан в выборах он увидел готовность к такой работе и к таким переменам.

Владимир Путин: «Обращаюсь к тем гражданам России, которые голосовали за других кандидатов. С уважением отношусь к вашей позиции, вашему выбору. Политические предпочтения не должны разделять нас. Мы все патриоты своей страны, и у нас одна общая забота — судьба России, ее процветание. Наше единство, ответственность, общее понимание целей, устремления миллионов людей мы должны воплотить в развитие России, в мощное движение вперед. Еще раз спасибо вам за поддержку и доверие. Уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха».



Как отмечает ведущая «Итогов недели» Ирада Зейналова, тут нужно еще раз обратить внимание на риторику Кремля. Ведь когда Путин говорит о необходимости объединения нации, необходимости прорыва, необходимости прислушиваться ко всем политическим голосам в стране — это та самая внутренняя политика, на которую так сегодня высок запрос в обществе. Это тот самый особый российский путь, на который, судя по всему, и будет сделан главный акцент во время нового срока Путина.



Ирина Хакамада, политик, кандидат на пост президента РФ в 2004 году: «Президент говорил о том, что нам необходимо единство, единение нации, даже тех (людей — ред.), которые, может быть, голосуют не за него. Таким образом, он перед выборами и после выборов перед трудными временами хочет мобилизовать страну».



Адам Гэрри, политолог, директор платформы «Будущее Евразии»: «Ведь у Путина таймер пошел. У него большой кредит доверия внутри страны, но при этом — много вызовов извне. Что будет сейчас делать Россия? Явно — из срочного — повышать уровень жизни населения. Путин явно должен показать: он готов к изменениям и к обновлению, этого от него ждут. И он явно будет сейчас усиленно выращивать молодую команду, которая будет работать после 2020 года, потому что мы уже поняли: он заранее готовится к каждому этапу, очень заранее».



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