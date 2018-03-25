Минус Саакашвили и Савченко: Порошенко перед выборами избавляется от конкурентов

Украинцам снова показали настоящие чудеса на виражах власти. Надежду Савченко в Раде разве что камнями не забросали: мол, ей в парламенте все так верили, а она — готовила теракт.
Ироничный ролик Савченко записала после того, как генпрокурор Юрий Луценко на всю страну обвинил ее в подготовке вооруженного госпереворота и назвал террористкой №1. В качестве доказательств ее кровавых умыслов в Раде показали фильм — не то триллер, не то боевик.
Так, возможно, вот где может быть собака зарыта: Савченко — ярый критик власти и теперь буквально показывает пальцем на каждого, кто причастен к расстрелам на Майдане, кто взрывал склады с боеприпасами.
Андрей Золотарёв, политический аналитик: «Савченко нарушила негласное табу — то, о чем люди говорят на кухнях, между собой. Увидели человека, который от слов попытался перейти к делу, ведь ни для кого не секрет, что значительная часть украинцев мечтает скинуться на канистру бензина для власти. А тут человек открыто прямым текстом артикулирует такого рода намерения, что эту власть нужно снести».
Так Пётр Порошенко начал жестко избавляться от конкурентов — скоро президентские выборы. Вот и началось: избавились от Михаила Саакашвили, снесли палаточный лагерь под Радой, отправили за решетку Савченко. Украинские эксперты говорят: все потому, что у самого Петра Алексеевича дела уж слишком плохи.
Подробнее — в материале репортера НТВ Валерии Алёхиной.
Так, возможно, вот где может быть собака зарыта: Савченко — ярый критик власти и теперь буквально показывает пальцем на каждого, кто причастен к расстрелам на Майдане, кто взрывал склады с боеприпасами.
Андрей Золотарёв, политический аналитик: «Савченко нарушила негласное табу — то, о чем люди говорят на кухнях, между собой. Увидели человека, который от слов попытался перейти к делу, ведь ни для кого не секрет, что значительная часть украинцев мечтает скинуться на канистру бензина для власти. А тут человек открыто прямым текстом артикулирует такого рода намерения, что эту власть нужно снести».
Так Пётр Порошенко начал жестко избавляться от конкурентов — скоро президентские выборы. Вот и началось: избавились от Михаила Саакашвили, снесли палаточный лагерь под Радой, отправили за решетку Савченко. Украинские эксперты говорят: все потому, что у самого Петра Алексеевича дела уж слишком плохи.
Подробнее — в материале репортера НТВ Валерии Алёхиной.
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