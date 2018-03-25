В Подольске упавшая глыба льда убила женщину у подъезда дома

Сегодня в Подольске возле подъезда жилого дома было обнаружено тело
36-летней женщины. Ее убила упавшая с высоты глыба льда.
В Подольске с крыши жилого дома глыба льда и снега упала на голову женщине. От удара она погибла на месте. Тело обнаружили возле подъезда.
Следователи проводят проверку, осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ГСУ СК по Московской области: «Будут установлены и привлечены к ответственности должностные лица, ответственные за уборку ледяного покрова с крыши дома».
Ранее аналогичный случай произошел в Воронеже, где упавшая с крыши ледяная глыба убила прохожего.
Следователи проводят проверку, осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ГСУ СК по Московской области: «Будут установлены и привлечены к ответственности должностные лица, ответственные за уборку ледяного покрова с крыши дома».
Ранее аналогичный случай произошел в Воронеже, где упавшая с крыши ледяная глыба убила прохожего.
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