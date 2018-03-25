На митинге за объединение Молдавии и Румынии в Кишинёве задержан 21 человек

Двадцать один человек задержан на митинге сторонников объединения Молдавии и Румынии в воскресенье в Кишинёве.
Георгий Кавкалюк, замглавы генерального инспектората полиции Молдавии: «Задержан 21 провокатор. Они были в медицинских масках. У них в рюкзаках нашли ножи, бейсбольные биты и другие запрещенные предметы, а также противогазовые маски».
В настоящее врем стражи порядка устанавливают мотивы задержанных, сообщает РИА Новости.
Митинг за объединение Молдавии и Румынии, по данным правоохранителей, собрал примерно 7000 человек. Участники акции приняли резолюцию, согласно которой с 1 по 14 апреля в Кишинёве планируется провести своеобразную перепись населения. Предполагается узнать мнение каждого жителя столицы Молдавии относительно возможного объединения с Румынией.
Подобные акции в Кишинёве проходят в конце марта уже шестой год подряд. В этом году мероприятие посвящено 100-летней годовщине объединения Бессарабии (современной Молдавии) с Румынией. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишинёве Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии уже не входит в состав Румынии.
В настоящее врем стражи порядка устанавливают мотивы задержанных, сообщает РИА Новости.
Митинг за объединение Молдавии и Румынии, по данным правоохранителей, собрал примерно 7000 человек. Участники акции приняли резолюцию, согласно которой с 1 по 14 апреля в Кишинёве планируется провести своеобразную перепись населения. Предполагается узнать мнение каждого жителя столицы Молдавии относительно возможного объединения с Румынией.
Подобные акции в Кишинёве проходят в конце марта уже шестой год подряд. В этом году мероприятие посвящено 100-летней годовщине объединения Бессарабии (современной Молдавии) с Румынией. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишинёве Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии уже не входит в состав Румынии.
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