Ты не поверишь! <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Ты не поверишь! 16+
    •  

    Американских солдат заставили читать комиксы о проигрыше в войне с Россией

    1 комментарий
    Американских солдат заставили читать комиксы о проигрыше в войне с Россией

    Американских солдат заставили читать комиксы о проигрыше в войне с Россией

    Американских солдат заставили читать комиксы о проигрыше в войне с Россией
  • Фото: cyber.army.mil

    • Киберинститут Военной академии США (ACI) опубликовал пособие в виде комикса, в котором силы НАТО вступают в конфликт с Россией. При этом Североатлантический альянс в этом выдуманном конфликте терпит поражение.

    Согласно сюжету, развитие конфликта начинается в 2027 году, когда Молдавия решает воссоединиться с Румынией. Напряженность усиливается военными учениями, которые проводят Россия и НАТО проводят по разные стороны российской границы. В определенный момент военные откланяются от намеченного плана, что приводит к полномасштабному военному конфликту.

    В ходе кибератаки российским военным удается вывести из строя аппаратуру противника и атаковать натовские танки.

    Комикс под названием «Безмолвные руины» заканчивается тем, что российские войска вторгаются в один из городов и направляются к посольству США.

    Сотрудница ACI подполковник Натали Ванетта пояснила, что пособие предназначено не только для рядовых военнослужащих, но и для молодых офицеров. Цель своеобразного обучения — «предотвратить стратегический сюрприз для армии».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru