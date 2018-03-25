Американских солдат заставили читать комиксы о проигрыше в войне с Россией

Киберинститут Военной академии США (ACI) опубликовал пособие в виде комикса, в котором силы НАТО вступают в конфликт с Россией. При этом Североатлантический альянс в этом выдуманном конфликте терпит поражение.
Согласно сюжету, развитие конфликта начинается в 2027 году, когда Молдавия решает воссоединиться с Румынией. Напряженность усиливается военными учениями, которые проводят Россия и НАТО проводят по разные стороны российской границы. В определенный момент военные откланяются от намеченного плана, что приводит к полномасштабному военному конфликту.
В ходе кибератаки российским военным удается вывести из строя аппаратуру противника и атаковать натовские танки.
Комикс под названием «Безмолвные руины» заканчивается тем, что российские войска вторгаются в один из городов и направляются к посольству США.
Сотрудница ACI подполковник Натали Ванетта пояснила, что пособие предназначено не только для рядовых военнослужащих, но и для молодых офицеров. Цель своеобразного обучения — «предотвратить стратегический сюрприз для армии».
В ходе кибератаки российским военным удается вывести из строя аппаратуру противника и атаковать натовские танки.
Комикс под названием «Безмолвные руины» заканчивается тем, что российские войска вторгаются в один из городов и направляются к посольству США.
Сотрудница ACI подполковник Натали Ванетта пояснила, что пособие предназначено не только для рядовых военнослужащих, но и для молодых офицеров. Цель своеобразного обучения — «предотвратить стратегический сюрприз для армии».
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