Писатель Поляков назвал причины сверхкритичного отношения к Мединскому. Эксклюзив НТВ

Причин сверхкритичного отношения к нынешнему министру культуры Владимиру Мединскому две: он руководствуется
государственно-патриотическими взглядами, строя работу ведомства, и главное — довольно четко занялся вопросом: а где деньги?
Так известный писатель и драматург, председатель Общественного совета при министерстве культуры Юрий Поляков в эксклюзивном интервью в программе «Поздняков» прокомментировал информацию о том, что некоторые Мединского не переваривают. НТВ.Ru публикует полную видеоверсию беседы.
Юрий Поляков: «Как это, как это — нас спрашивают, куда деньги… На искусство деньги пошли! А он говорит: это понятно, что на искусство, но вы, пожалуйста, распишите — распишите, какой музе сколько досталось. Как-то привыкли жить, что у государства взял, а потом сказал, что не в той стране живем. Ему сразу говорят: в той, в той, я тебе еще дам. Еще раз взял, сказал: нет, все-таки не в той. И так без конца. И вдруг оказалось, что не та страна говорит: слушайте, а давайте все-таки посчитаем. И тут, конечно, шок».
В то же время Поляков посетовал, что сегодня не приходится говорить о равной приближенности власти ко всем направлениям отечественной культуры: ближе по наградам, изданиям, постановкам и финансированию, как ни странно, оказывается «либеральный пул», который громче всех кричит о наступлении цензуры.
Поляков также выразил мнение, что «отчизноедство» или нелюбовь к Родине, практикуемая некоторыми российскими деятелями культуры и искусства, после получения премий за границей ошибочно воспринимается как знак профессионального качества, хотя это всего-навсего знак идеологической ангажированности.
Юрий Поляков: «Эта путаница приводит к тому, что на переднем плане оказываются люди с негативным отношением к нашей стране, а молодые люди видят и говорят: о, так а чего я буду… вот так и надо. И это отчизноедство воспроизводится уже не на ментальной основе, а на чисто прагматической: так выгоднее, так вернее. А на выходе мы получаем творческую интеллигенцию, которая воспитывает у людей комплекс национальной и исторической неполноценности».
Что касается состояния российского культурного общества, то, по словам Полякова, оно расколото на два гетто — либеральное и патриотическое, и преодолеть раскол пока не удается. А одна из главных задач, которую российскому обществу предстоит решить, — это, по мнению писателя, преодоление социальных несправедливости и бессовестности.
Юрий Поляков: «Надо создать такую ситуацию в стране — и тут, конечно, очень много зависит от власти — чтобы бессовестным было опасно быть, понимаете? Потому что нам досталось от 90-х годов, от этого безумного реформирования вопиюще несправедливое распределение национальных богатств».
По словам Полякова, будучи доверенным лицом Владимира Путина, он немало поездил по стране и убедился, что истории вроде скандала с безумными премиями глав госкорпораций вызывают раздражение у людей и вредят нормальному состоянию общества.
Юрий Поляков: «Как это, как это — нас спрашивают, куда деньги… На искусство деньги пошли! А он говорит: это понятно, что на искусство, но вы, пожалуйста, распишите — распишите, какой музе сколько досталось. Как-то привыкли жить, что у государства взял, а потом сказал, что не в той стране живем. Ему сразу говорят: в той, в той, я тебе еще дам. Еще раз взял, сказал: нет, все-таки не в той. И так без конца. И вдруг оказалось, что не та страна говорит: слушайте, а давайте все-таки посчитаем. И тут, конечно, шок».
В то же время Поляков посетовал, что сегодня не приходится говорить о равной приближенности власти ко всем направлениям отечественной культуры: ближе по наградам, изданиям, постановкам и финансированию, как ни странно, оказывается «либеральный пул», который громче всех кричит о наступлении цензуры.
Поляков также выразил мнение, что «отчизноедство» или нелюбовь к Родине, практикуемая некоторыми российскими деятелями культуры и искусства, после получения премий за границей ошибочно воспринимается как знак профессионального качества, хотя это всего-навсего знак идеологической ангажированности.
Юрий Поляков: «Эта путаница приводит к тому, что на переднем плане оказываются люди с негативным отношением к нашей стране, а молодые люди видят и говорят: о, так а чего я буду… вот так и надо. И это отчизноедство воспроизводится уже не на ментальной основе, а на чисто прагматической: так выгоднее, так вернее. А на выходе мы получаем творческую интеллигенцию, которая воспитывает у людей комплекс национальной и исторической неполноценности».
Что касается состояния российского культурного общества, то, по словам Полякова, оно расколото на два гетто — либеральное и патриотическое, и преодолеть раскол пока не удается. А одна из главных задач, которую российскому обществу предстоит решить, — это, по мнению писателя, преодоление социальных несправедливости и бессовестности.
Юрий Поляков: «Надо создать такую ситуацию в стране — и тут, конечно, очень много зависит от власти — чтобы бессовестным было опасно быть, понимаете? Потому что нам досталось от 90-х годов, от этого безумного реформирования вопиюще несправедливое распределение национальных богатств».
По словам Полякова, будучи доверенным лицом Владимира Путина, он немало поездил по стране и убедился, что истории вроде скандала с безумными премиями глав госкорпораций вызывают раздражение у людей и вредят нормальному состоянию общества.
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