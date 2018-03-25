МЧС: огонь в кемеровском ТЦ распространился по горючему утеплителю

В МЧС сообщили, что пожар, возникший в
торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, распространялся по горючему утеплителю. Это осложнило тушение.
Сергей Яковлев, начальник кемеровского отряда федеральной противопожарной службы: «Тушение пожара ведется по третьему номеру сложности. Работа осложняется тем, что горение происходит на скрытых технических этажах, пожар распространялся по горючему утеплителю».
Внутри горящего ТЦ работают звенья газодымозащитной службы, они обследуют помещения, передает ТАСС.
Установлено, что пожар начался на четвертом, последнем этаже ТЦ. Очаг мог находиться в кинотеатре. Жертвами возгорания стали четыре человека, в том числе трое детей. А число пострадавших, по последним данным, достигло 26. В Кемеровской области в связи с ЧП в торговом центре введен режим ЧС, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Внутри горящего ТЦ работают звенья газодымозащитной службы, они обследуют помещения, передает ТАСС.
Установлено, что пожар начался на четвертом, последнем этаже ТЦ. Очаг мог находиться в кинотеатре. Жертвами возгорания стали четыре человека, в том числе трое детей. А число пострадавших, по последним данным, достигло 26. В Кемеровской области в связи с ЧП в торговом центре введен режим ЧС, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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