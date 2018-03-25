Упавшая с крыши ледяная глыба убила мужчину в Воронеже

Следователи проводят проверку в Воронеже после гибели мужчины, на которого упала ледяная глыба.
В воскресенье днем глыба льда упала с крыши дома на прохожего в центре Воронежа. Пострадавший скончался. Инцидент произошел на Театральной улице. Следователи начали проверку, передает «Интерфакс».
СУ СК по Воронежской области: «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
СУ СК по Воронежской области: «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
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