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    Упавшая с крыши ледяная глыба убила мужчину в Воронеже

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    Упавшая с крыши ледяная глыба убила мужчину в Воронеже

    Упавшая с крыши ледяная глыба убила мужчину в Воронеже

    Следователи проводят проверку в Воронеже после гибели мужчины, на которого упала ледяная глыба.

    В воскресенье днем глыба льда упала с крыши дома на прохожего в центре Воронежа. Пострадавший скончался. Инцидент произошел на Театральной улице. Следователи начали проверку, передает «Интерфакс».

    СУ СК по Воронежской области: «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

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