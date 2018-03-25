Готов к работе: на Сахалин прибыл новый ледокол «Евгений Примаков»

На Сахалин пришло новое судно ледокольного класса «Евгений Примаков». Его задача — обеспечивать работу буровых платформ. «Евгений Примаков» может доставить продукты и оборудование, может проложить путь другим судам через полутораметровые льды, а может и с ремонтом нефтепровода помочь.

Портом приписки ледокольного судна «Евгений Примаков» значится Санкт-Петербург. Но работать ему предстоит за тысячи миль от Северной столицы. После месячного перехода судно ошвартовалось в гавани сахалинского города Холмск, где базируется специальный флот для нефтегазовой индустрии. Несмотря на то, что маршрут пролегал через опасные для судоходства районы, обошлось без происшествий.



В случае экстренной эвакуации «Евгений Примаков» может разместить на борту полторы сотни нефтяников, а если понадобится починить поврежденный нефтепровод, экипаж полностью обеспечит работу водолазов. Такова еще одна важная функция ледокольного судна — нести аварийно-спасательное дежурство вдали от берега и реагировать на разные нештатные ситуации. Способность работать в экстремальных условиях была характерна и для самого Евгения Максимовича Примакова, известного российского политика и дипломата.



«Евгений Примаков» стал четвертым судном снабжения высокого ледового класса, который построили на верфи в Финляндии специально для шельфового проекта «Сахалин-2». По словам экспертов, постоянное дежурство таких многофункциональных судов в акватории Охотского моря обеспечит максимальную безопасность при добыче нефти и газа у берегов острова. В том числе экологическую.