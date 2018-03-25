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    Самый теплый день года зафиксирован в Москве

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    Самый теплый день года зафиксирован в Москве

    Самый теплый день года зафиксирован в Москве

    Температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 15:00 воскресенья поднялась до 5,5 градуса.

    Как сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре России, по данным наблюдений, 25 марта стало самым теплым днем с начала года в Москве.

    Предыдущий максимум 2018 года в столице был зафиксирован 20 марта (5,4 градуса). Температурный рекорд для 25 марта был установлен в 2014 году (19,7 градуса).

    Отметим, что в связи с усилением ветра на 26 марта в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

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