Самый теплый день года зафиксирован в Москве

Температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 15:00 воскресенья поднялась до 5,5 градуса.
Как сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре России, по данным наблюдений, 25 марта стало самым теплым днем с начала года в Москве.
Предыдущий максимум 2018 года в столице был зафиксирован 20 марта (5,4 градуса). Температурный рекорд для 25 марта был установлен в 2014 году (19,7 градуса).
Отметим, что в связи с усилением ветра на 26 марта в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.
Предыдущий максимум 2018 года в столице был зафиксирован 20 марта (5,4 градуса). Температурный рекорд для 25 марта был установлен в 2014 году (19,7 градуса).
Отметим, что в связи с усилением ветра на 26 марта в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.
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