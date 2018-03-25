Цветков выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Тюмени

Россиянин Максим Цветков выиграл гонку на 15 километров с общего старта на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени. Это первая победа в карьере 26-летнего спортсмена.

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Дистанцию россиянин преодолел за 35 минут 37,3 секунды, не допустив на четырех огневых рубежах ни одного промаха. Вторым финишировал норвежец Эрленд Бьонтегорд, также закрывший все мишени, но отставший от россиянина на 2,7 секунды. Третье место занял еще один представитель Норвегии Йоханнес Бё.



Для Максима Цветкова эта победа стала первой в личных гонках на этапах Кубка мира и третьим попаданием на подиум. Ранее Цветков дважды занимал второе место — в спринте в Антхольце (Италия) в сезоне-2015/16 и в гонке преследования в Эстерсунде (Швеция) в сезоне-2016/17.



Биатлонный сезон завершится женским масс-стартом, в котором определится обладательница большого Хрустального глобуса. Кубок мира среди мужчин в седьмой раз в карьере завоевал француз Мартен Фуркад. Лучшим из россиян по итогам сезона стал Антон Шипулин — пятое место.