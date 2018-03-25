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    Ранивший полицейского под Великим Новгородом мужчина задержан

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    Ранивший полицейского под Великим Новгородом мужчина задержан

    Ранивший полицейского под Великим Новгородом мужчина задержан

    52-летний мужчина, который выстрелом из ружья тяжело ранил участкового в Новгородской области, задержан.

    В деревне Назарьино Новгородской области, где мужчина ранил из ружья полицейского, прошла спецоперация. Подозреваемый 52-летний мужчина был задержан. Об этом сообщили в Следственном комитете. Сообщалось, что он оказывал сопротивление — заперся в доме с охотничьим ружьем и отстреливался, пока его забрасывали шумовыми гранатами.

    Местные жители были эвакуированы из деревни на время спецоперации из соображений безопасности.

    Дмитрий Иванов, глава Пестовского района Новгородской области: «В деревне постоянно проживают всего четыре человека, есть еще дачные дома. Все четыре жителя сразу же были эвакуированы и находятся в соседнем населенном пункте. Все под контролем, угрозы жизни и здоровью жителей нет».

    Между тем в Следственном комитете раскрыли подробности случившегося. По их данным, мужчина утром сам вызвал полицию по телефону — он просил защитить его от оборотней, окруживших его дом. Но когда участковый прибыл на место, мужчина выструлил ему в голову в упор из ружья. Полицейский был тяжело ранен, его госпитализировали.

    Установлено, что подозреваемый проживает в доме один, ранее он не был судим, сообщает ТАСС.

    СУ СК по Новгородской области: «Жена подозреваемого живет в Петербурге, также у него есть взрослые совершеннолетние дети, но с ним они не живут. Он один проживает в доме. Полицейские установили, что за ним числится четыре ружья».

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