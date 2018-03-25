В Сирии мины разорвались у здания парламента во время визита российского депутата

Мины разорвались у здания парламента Сирии в момент, когда в нем находился координатор группы дружбы Госдумы и сирийских депутатов Дмитрий Саблин.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник, парламент обстреляли, когда Саблин встречался с председателем Народного Совета САР Хаммудой Саббагом.
В пресс-службе Саблина рассказали, что обстрел произошел два дня назад, в результате попадания мин во двор парламента погибли четыре человека.
Также в пресс-службе уточнили, что на встрече с председателем Народного Совета САР обсуждалась ситуация в Восточной Гуте.
В пресс-службе Саблина рассказали, что обстрел произошел два дня назад, в результате попадания мин во двор парламента погибли четыре человека.
Также в пресс-службе уточнили, что на встрече с председателем Народного Совета САР обсуждалась ситуация в Восточной Гуте.
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