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    В Сирии мины разорвались у здания парламента во время визита российского депутата

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    В Сирии мины разорвались у здания парламента во время визита российского депутата

    В Сирии мины разорвались у здания парламента во время визита российского депутата

    Мины разорвались у здания парламента Сирии в момент, когда в нем находился координатор группы дружбы Госдумы и сирийских депутатов Дмитрий Саблин.

    Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник, парламент обстреляли, когда Саблин встречался с председателем Народного Совета САР Хаммудой Саббагом.

    В пресс-службе Саблина рассказали, что обстрел произошел два дня назад, в результате попадания мин во двор парламента погибли четыре человека.

    Также в пресс-службе уточнили, что на встрече с председателем Народного Совета САР обсуждалась ситуация в Восточной Гуте.

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