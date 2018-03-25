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    Подмосковный умелец рассказал НТВ, как создавал музыкальный символ ЧМ-2018. музыка и музыканты, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПодмосковный умелец рассказал НТВ, как создавал музыкальный символ ЧМ-2018

    Подмосковный умелец рассказал НТВ, как создавал музыкальный символ ЧМ-2018

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    Подмосковный умелец рассказал НТВ, как создавал музыкальный символ <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Подмосковный умелец рассказал НТВ, как создавал музыкальный символ ЧМ-2018

    Подмосковный умелец рассказал НТВ, как создавал музыкальный символ <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      У каждого чемпионата мира по футболу должен быть свой музыкальный инструмент болельщика, решил оргкомитет «ЮАР-2010» и прославил оглушительную дудку вувузелу. Спустя четыре года в Бразилии была каширола. Чем же ответит Россия в 2018 году?

      Выбор оргкомитета пал на идею, которую предложил Рустам Нугманов. Юрист по образованию занимается организацией крупных мероприятий. Подумав, он решил, что и шумными, и колоритными, и безопасными будут ложки.

      Изобретатель выиграл целевой президентский грант в 1 млн рублей и потратил его на исследовательскую работу. Покупал самые разные ложки в сувенирных магазинах и на блошиных рынках, консультировался с искусствоведами и фольклористами, для идеального звука подбирал размеры и материал. Рустам хотел сделать ложки деревянными, но в итоге выбрал пластик — он практичнее.

      Держатель сделан в виде латинской буквы V — «виктория», «победа». Для покраски используют аквапринт — технику из автомототюнинга. Рисунок напечатан на пленке, которую укладывают на поверхность воды. После обработки растворителем полимерная основа размягчается. Одно движение — и два десятка ложек расписаны под гжель. Финальный штрих — покрытие лаком, который, кстати, непищевой — есть этими ложками нельзя.

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