Подмосковный умелец рассказал НТВ, как создавал музыкальный символ ЧМ-2018

У каждого чемпионата мира по футболу должен быть свой музыкальный инструмент болельщика, решил оргкомитет «ЮАР-2010» и прославил оглушительную дудку вувузелу. Спустя четыре года в Бразилии была каширола. Чем же ответит Россия в 2018 году?

Выбор оргкомитета пал на идею, которую предложил Рустам Нугманов. Юрист по образованию занимается организацией крупных мероприятий. Подумав, он решил, что и шумными, и колоритными, и безопасными будут ложки.



Изобретатель выиграл целевой президентский грант в 1 млн рублей и потратил его на исследовательскую работу. Покупал самые разные ложки в сувенирных магазинах и на блошиных рынках, консультировался с искусствоведами и фольклористами, для идеального звука подбирал размеры и материал. Рустам хотел сделать ложки деревянными, но в итоге выбрал пластик — он практичнее.



Держатель сделан в виде латинской буквы V — «виктория», «победа». Для покраски используют аквапринт — технику из автомототюнинга. Рисунок напечатан на пленке, которую укладывают на поверхность воды. После обработки растворителем полимерная основа размягчается. Одно движение — и два десятка ложек расписаны под гжель. Финальный штрих — покрытие лаком, который, кстати, непищевой — есть этими ложками нельзя.