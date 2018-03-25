Виброплатформа, круглый нож и брелок безопасности: тест рекламных обещаний

Спасет ли от преступников и бродячих собак кричащий брелок? Сможет ли виброплатформа стать полноценной заменой тренировкам в спортзале? И правда ли круглый нож позволяет резать без усилий? Программа «Чудо техники» проверила обещания производителей.

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Круглый нож



Созданный в Канаде кухонный нож в виде колеса (цена 600 рублей) обещает упростить процесс долгого нарезания овощей и фруктов. Кроме того, реклама уверяет: так как лезвие постоянно крутится, оно будет медленнее тупиться.



Однако многочисленные тесты показали, что ни ускорения, ни облегчения процесса нож не дает, лезвие становится тупым с такой же скоростью, а мыть его оказалось сложнее. Не «чудо».



Виброплатформа



Сбросить вес, подтянуть мышцы — и все это без утомительных тренировок в спортзале — обещает виброплатформа от американского бренда. Стоит почти 40 тысяч рублей. Но эффект заявлен на грани фантастики: 10 минут занятий по интенсивности сравнимы с 40 минутами на беговой дорожке.



В результате эксперимента в центре спортивных технологий платформа показала эффективность на 25% ниже, чем бег, а по итогам тренировки помогла потратить в 5 раз меньше калорий.



Вывод: устройство небесполезное, и если человек настроился на результативные тренировки, платформа поможет. К тому же она занимает меньше места, чем беговая дорожка, и стоит вдвое дешевле. Но производитель в своих обещаниях, конечно, многое приукрашивает. Не «чудо».



Брелок для самозащиты



Необычный способ защиты от преступников и бродячих собак — брелок с громкой сиреной стоимостью 550 рублей. Работает от батарейки. Чтобы включить, нужно дернуть за цепочку, и пока не вставишь ее обратно, сирена будет издавать пронзительный звук, привлекая внимание окружающих и отпугивая нежелательных гостей.



Шум улицы гаджету удалось победить. На дистанции в 50 и даже 70 метров его достаточно хорошо слышно. На 100 метрах — слабо. Звук совсем пропал на расстоянии 150 метров. Оказалось, что звук еще и очень легко заглушить.



Вывод: если не забывать менять батарейку, то устройство действительно способно привлечь внимание окружающих и, возможно, озадачить злоумышленника. Защиты от собак ожидать не стоит, но в целом вещь скорее полезная. С некоторой натяжкой «чудо».



Подробности — в видеоматериале.