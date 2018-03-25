«Немного стыдно»: Сироткин прокомментировал неудачный дебют в «Формуле-1»

Российский пилот
«Формулы-1» Сергей Сироткин разочарован итогами гонки на Гран-при Австралии, в ходе которой он сошел с дистанции. Об этом сообщает пресс-служба команды Williams, за которую выступает Сироткин.
Сергей Сироткин: «Все пошло не так, как ожидалось, я говорю даже не о результате, которого мы хотели достичь, но не смогли. Я говорю об опыте, которого мы не получили. Мне немного стыдно, я очень разочарован тем, как все сложилось. Для меня этот уик-энд получился не самым простым, было важно провести хорошую гонку».
При этом Сироткин отметил, что в настоящее время готовится к Гран-при Бахрейна. Он признался, что с нетерпением ждет гонки, в которой у него «есть хорошие шансы».
Сергей Сироткин: «Мы вернемся на трассу и будем усиленно работать эти две недели. Я уверен, мы дойдем дотуда, где заслуживаем быть».
Ранее сообщалось, что на Гран-при Австралии россиянин, показавший 19-й результат в квалификации, преодолел лишь шесть кругов, а на седьмом был вынужден сойти с трассы из-за проблем с болидом.
При этом Сироткин отметил, что в настоящее время готовится к Гран-при Бахрейна. Он признался, что с нетерпением ждет гонки, в которой у него «есть хорошие шансы».
Сергей Сироткин: «Мы вернемся на трассу и будем усиленно работать эти две недели. Я уверен, мы дойдем дотуда, где заслуживаем быть».
Ранее сообщалось, что на Гран-при Австралии россиянин, показавший 19-й результат в квалификации, преодолел лишь шесть кругов, а на седьмом был вынужден сойти с трассы из-за проблем с болидом.
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