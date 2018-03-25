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    Пол Маккартни в память о Ленноне присоединился к маршу против оружия

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    • Фото: Reuters © 2018, Shannon Stapleton
    Пол Маккартни в память о Ленноне присоединился к маршу против оружия

    Пол Маккартни в память о Ленноне присоединился к маршу против оружия

    Пол Маккартни в память о Ленноне присоединился к маршу против оружия
  • Фото: Reuters © 2018, Shannon Stapleton

    • Музыкант Пол Маккартни присоединился к «Маршу за нашу жизнь» в Нью-Йорке, участники которого выступают против свободной продажи оружия.

    Как сообщает CNN, Маккартни объяснил свое участие в акции желанием «поддержать людей». Нэнси Шевелл

    Пол Маккартни: «Один из моих лучших друзей был убит в результате вооруженного насилия тут неподалеку, поэтому это для меня важно».

    Отмечается, что на музыканте была черная футболка с надписью «Мы можем закончить вооруженное насилие». В такой же футболке была его супруга Нэнси Шевелл, которая тоже присоединилась к акции.

    Участник группы The Beatles Джон Леннон был застрелен фанатом в декабре 1980 года на выходе из своего дома в Нью-Йорке.

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    Ранее сообщалось, что в США более полумиллиона человек вышли на массовые демонстрации, требуя ужесточения законодательства в сфере оборота оружия. Акция получила название «Марш за наши жизни». В ней принимают участие школьники, студенты, родители, преподаватели и активисты общественных организаций. Шествия и митинги состоялись практически во всех крупных городах страны.

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