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    Дурит всю страну: невеста-миллионерша Солнцева оказалась малоизвестной актрисой. знаменитости, расследование, скандалы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДурит всю страну: невеста-миллионерша Солнцева оказалась малоизвестной актрисой

    Дурит всю страну: невеста-миллионерша Солнцева оказалась малоизвестной актрисой

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    Дурит всю страну: <nobr>невеста-миллионерша</nobr> Солнцева оказалась малоизвестной актрисой

    Дурит всю страну: невеста-миллионерша Солнцева оказалась малоизвестной актрисой

    Дурит всю страну: <nobr>невеста-миллионерша</nobr> Солнцева оказалась малоизвестной актрисой

      Скандально известный Гоген Солнцев подал заявление в загс с женщиной, которая старше его в два раза.

      Солнцев уверяет, что он уже год живет в роскошном двухэтажном особняке в 10 километрах от Москвы. А владеет этой элитной недвижимостью якобы его невеста-бизнесвумен — 62-летняя Екатерина. В доме площадью 280 кв. м — картины из рыбьей кожи, мрамор, собственный птичник с фазанами и перепелками.

      Екатерина: «Картины стоят очень дорого. В пять тысяч евро обошлись мне две картины».

      Но странно, что рядом со всей это роскошью соседствуют шампуни за 100 рублей. На кухне нет дорогой бытовой техники, в гардеробе молодых — только концертные костюмы и платья, как будто взятые напрокат. И только одна совместная фотография Гогена и его якобы возлюбленной.

      У предполагаемой невесты Гогена манеры аристократки — ни дать ни взять английская леди: строгое платье, букли, дорогая «ювелирка».

      Но съемочная группа «Ты не поверишь!» провела собственное расследование и выяснила, как шоумен дурит всю страну. Журналисты нашли лжемиллионершу Екатерину в базе актрис. Подробности разоблачения — в материале программы.

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