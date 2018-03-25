Сын актера Фёдора Добронравова рассказал НТВ о состоянии попавшего в больницу артиста

Вся страна молится за здоровье Фёдора Добронравова. Газеты пишут, что звезда сериала «Сваты» попал в больницу с подозрением на инсульт.

Врачи провели срочную операцию и до сих пор борются за жизнь актера. Коллеги народного артиста не могут поверить в случившееся, ведь Фёдору Добронравову всего 56 лет. И он никогда не жаловался на здоровье.



В настоящее время у палаты Добронравова дежурит вся его семья — супруга Ирина, с которой народный артист неразлучен почти 35 лет, сыновья Иван и Фёдор, они, как и отец — актеры. Сын по телефону успокоил поклонников.



Иван Добронравов: «Я сам не общался напрямую тесно с врачом, и все слава богу, это все, что могу сказать».



«Корреспондент»: «То есть состояние нормализовалось, да?»



Иван Добронравов: «Да. Спасибо большое за переживание».



Коллеги Фёдора Добронравова ждут возвращения народного артиста на сцену и желают ему скорейшего выздоровления.