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    Королёва отреагировала на секс-скандал с Тарзаном и его фанатками. знаменитости, Королёва, скандалы, шоу-бизнес, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКоролёва отреагировала на секс-скандал с Тарзаном и его фанатками

    Королёва отреагировала на секс-скандал с Тарзаном и его фанатками

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    Королёва отреагировала на <nobr>секс-скандал</nobr> с Тарзаном и его фанатками

    Королёва отреагировала на секс-скандал с Тарзаном и его фанатками

    Королёва отреагировала на <nobr>секс-скандал</nobr> с Тарзаном и его фанатками

      Муж Наташи Королёвой устроил оргию в Волгодонске.

      На кадрах любительского видео Тарзан в привычной для себя униформе — простыне на голое тело — работает на закрытой вечеринке. Женщины пищат от восторга. Гладят обнаженного мужа Королевой за все, что под руки попадется. Стриптизер выхватывает из толпы девушку и на глазах у сотен зрителей имитирует с ней половой акт.

      Ни одной из участниц оргии так и не удалось уединиться с мужем Королевой в ВИП-кабинке. Стриптизер отработал положенный гонорар и укатил домой. А согласно информации на сайте концертных агентств, за один такой вечер Сергей Глушко получает от 5 тысяч евро (350 тысяч рублей).

      Коллеги Королёвой в шоке от увиденного.

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      И как на это реагирует Наташа Королёва, ведь ее мужа трогают все кому не лень? Что сказала супруга Тарзана после нашумевшего секс-скандала? Ответы — в материале программы «Ты не поверишь!».

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