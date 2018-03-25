Королёва отреагировала на секс-скандал с Тарзаном и его фанатками

Муж Наташи Королёвой устроил оргию в Волгодонске.
На кадрах любительского видео Тарзан в привычной для себя униформе — простыне на голое тело — работает на закрытой вечеринке. Женщины пищат от восторга. Гладят обнаженного мужа Королевой за все, что под руки попадется. Стриптизер выхватывает из толпы девушку и на глазах у сотен зрителей имитирует с ней половой акт.
Ни одной из участниц оргии так и не удалось уединиться с мужем Королевой в ВИП-кабинке. Стриптизер отработал положенный гонорар и укатил домой. А согласно информации на сайте концертных агентств, за один такой вечер Сергей Глушко получает от 5 тысяч евро (350 тысяч рублей).
Коллеги Королёвой в шоке от увиденного.
Юлия Началова, певица: «О господи!»
И как на это реагирует Наташа Королёва, ведь ее мужа трогают все кому не лень? Что сказала супруга Тарзана после нашумевшего секс-скандала? Ответы — в материале программы «Ты не поверишь!».
Ни одной из участниц оргии так и не удалось уединиться с мужем Королевой в ВИП-кабинке. Стриптизер отработал положенный гонорар и укатил домой. А согласно информации на сайте концертных агентств, за один такой вечер Сергей Глушко получает от 5 тысяч евро (350 тысяч рублей).
Коллеги Королёвой в шоке от увиденного.
Юлия Началова, певица: «О господи!»
И как на это реагирует Наташа Королёва, ведь ее мужа трогают все кому не лень? Что сказала супруга Тарзана после нашумевшего секс-скандала? Ответы — в материале программы «Ты не поверишь!».
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