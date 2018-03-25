Успенская пригрозила стюардессе судом после скандала в самолете

Певица Любовь Успенская подает в суд на бортпроводницу и командира экипажа, которые не пустили ее в самолет.
Королева шансона в настоящее время гастролирует по стране, но в минувшую пятницу ее концерт в Омске оказался под угрозой срыва. Успенскую сняли с рейса. А причина — ее любимый йорк Фрэнки Джуниор. Певица несла его в руках, а должна была в переноске. На что и указали сотрудники авиакомпании. По телефону Любовь Успенская в красках описала случившееся.
Любовь Успенская, певица: «Я сказала, что я не хочу, чтобы она меня обслуживала, и на этом она решила возомнить себя кем? Пупом Земли или кем?»
Успенская объясняет: у нее воспалились глаза и в собачью переноску она положила аптечку и другие личные вещи. Но стюардесса не захотела войти в ее положение. В результате королеву шансона под белы рученьки выводил из самолета наряд полиции.
Любовь Успенская: «Я же знала, что они высадят всех пассажиров, детей, заставят выйти с самолета, обыскивать багажи. Я повернулась, и вышла из самолета. Эта ***, которая это все устроила, в голову даже не брала, что она имеет дело с артистом, который едет на гастроли, который срывает тур, подставляет все города, людей».
Королева шансона обещает: она этого так не оставит. И уже подключила адвокатов, чтобы наказать стюардессу и командира экипажа.
Корреспондент: «В общем, будете подавать в суд?»
Любовь Успенская: «Собираюсь! Нет, я буду. Я пока с адвокатом связалась. И у меня были свидетели».
Любовь Успенская, певица: «Я сказала, что я не хочу, чтобы она меня обслуживала, и на этом она решила возомнить себя кем? Пупом Земли или кем?»
Успенская объясняет: у нее воспалились глаза и в собачью переноску она положила аптечку и другие личные вещи. Но стюардесса не захотела войти в ее положение. В результате королеву шансона под белы рученьки выводил из самолета наряд полиции.
Любовь Успенская: «Я же знала, что они высадят всех пассажиров, детей, заставят выйти с самолета, обыскивать багажи. Я повернулась, и вышла из самолета. Эта ***, которая это все устроила, в голову даже не брала, что она имеет дело с артистом, который едет на гастроли, который срывает тур, подставляет все города, людей».
Королева шансона обещает: она этого так не оставит. И уже подключила адвокатов, чтобы наказать стюардессу и командира экипажа.
Корреспондент: «В общем, будете подавать в суд?»
Любовь Успенская: «Собираюсь! Нет, я буду. Я пока с адвокатом связалась. И у меня были свидетели».
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