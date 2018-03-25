В Хорватии футболиста убило мячом

Футболист Бруно Бобан скончался от попадания мяча в грудь во время матча между командами «Марсония» и «Славония» в третьем дивизионе чемпионата Хорватии.
Как сообщает HRT Sport, инцидент произошел 15-й минуте. После попадания мяча в грудь 25-летний полузащитник «Марсонии» упал. Несмотря на усилия прибывших к месту медиков, реанимировать футболиста не удалось. Точная причина его смерти будет установлена после вскрытия.
Бруно Бобан ранее выступал за «Загреб» и «Славонию». В этом сезоне в активе правого полузащитника было 12 забитых мячей.
Бруно Бобан ранее выступал за «Загреб» и «Славонию». В этом сезоне в активе правого полузащитника было 12 забитых мячей.
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