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    В Хорватии футболиста убило мячом

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    • Фото: marsoniafootballclub /facebook.com
    В Хорватии футболиста убило мячом

    В Хорватии футболиста убило мячом

    В Хорватии футболиста убило мячом
  • Фото: marsoniafootballclub /facebook.com

    • Футболист Бруно Бобан скончался от попадания мяча в грудь во время матча между командами «Марсония» и «Славония» в третьем дивизионе чемпионата Хорватии.

    Как сообщает HRT Sport, инцидент произошел 15-й минуте. После попадания мяча в грудь 25-летний полузащитник «Марсонии» упал. Несмотря на усилия прибывших к месту медиков, реанимировать футболиста не удалось. Точная причина его смерти будет установлена после вскрытия.

    Бруно Бобан ранее выступал за «Загреб» и «Славонию». В этом сезоне в активе правого полузащитника было 12 забитых мячей.

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