Оливковое масло: как выбрать самое вкусное и полезное

Репортеры программы «НашПотребНадзор» купили пять образцов оливкового масла и выяснили со специалистами, какие образцы безопасны, а масло каких фирм в салат лучше не добавлять.

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Оливковое масло — самый первый спортивный допинг. Древние греки перед состязаниями мазали им бицепсы и трицепсы, веря, что оно делает их сильнее. И, очевидно, были не далеки от истины: эти бутылочки под завязку наполнены микроэлементами, полезными жирами и ценными кислотами. Но из-за дороговизны оливковое масло часто подделывают.



А что же с оливковым маслом может быть не так? В плане оливок, которые на него пойдут, махинаций особо не выдумаешь. Главное — собрать руками и сильно не побить. А червивых оливок, которые можно было бы скупать подешевле и гнать масло с более низкой себестоимостью, просто не бывает. Ни одно существо на планете не может переварить такую горечь.



А вот на заводе, куда урожай оливок отвозят, чтобы отжать масло, можно похимичить. Основных нарушений бывает несколько: оливковое масло разбавляют или тоже оливковым, но более низкой категории, или вообще другим маслом. Еще масло могут отжать при более высокой температуре и получить его больше, но опять же более низкой категории.



Но есть еще одна возможность все испортить. Можно собрать оливки и не сразу их отжать, а долго складировать, пока часть из них не начнет гнить и бродить. А можно отжать масло сразу, но не сразу его упаковать, а хранить, давая ему контактировать с кислородом. В обоих случаях у масла внутри таких забытых оливок или внутри цистерн вырастет показатель кислотности. Масло с низкой кислотностью на вкус мягче, объясняют профессионалы. Главное при выборе масла — нюхать и пробовать на вкус.



Лучшее масло, объясняют фермеры, получается из зеленых оливок. Однако на прилавках такого не найдешь. Оно бы стоило в 10 раз дороже. А литр оливкового масла и сейчас не всякий раз себе можешь позволить при средней цене в 500 рублей. Поэтому все давят темные. В зеленых оливках немного больше витаминов. Но в темных в три раза больше масла. В итоге если делать масло из зеленых, то надо собрать их в три раза больше.



В российских магазинах темные оливки называют маслинами, что вносит дополнительную путаницу. Название это неофициальное. Хотя само дерево олива и относится к роду маслин, но плоды у него оливки, какого бы цвета они ни были. Хотя в том случае, когда темные оливки идут на масло, это название, может быть, даже им и больше подходит, ведь от масла маслины трещат по швам.



Подробности — в видеоматериале.