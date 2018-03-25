Изделия из натуральной и искусственной кожи: что выбрать

Почему звезды вместо натуральной кожи выбирают искусственную? Так ли хороши настоящие кожаные куртки, сумки и ботинки? Правда ли, что искусственная кожа наконец-то стала ничем не хуже натуральной?

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Стоят изделия из кожи дорого, но ведь и служат десятилетиями. Так мы привыкли думать. Однако оказывается, что натуральная натуральной рознь. Кроме того, вроде как уже появилась искусственная кожа, которая ничем не хуже, а иногда и лучше. Так что же выбрать? На что обращать внимание, если даже поджигать уже бесполезно? И какие еще уловки появились в арсенале торгующих всеми видами кожи?



Известный модельер и технолог Элеонора Амосова рассказала о простых тестах для определения натуральности кожи. Для начала — капнуть на кожу водой. Вода помогает отсеять совсем уж грубую подделку. Натуральный материал впитывает влагу, а на поверхности искусственного остаются капли воды. На втором этапе кожу нужно как следует помять. Если осталась полоса, это кожзам. Если она распрямилась, то это натуральная кожа. Кроме того, с изнанки натуральной кожи должен быть ворс, который называется бахтарма.



Искусственная кожа на самом деле лучше натуральной: кожзам намного дешевле и куда прочнее. Но, облачаясь в дерматин, сознательно примиряешься и с его главным недостатком — с тем, что он, как говорят, «не дышит». Однако химики и технологи уверяют, что современная синтетика наконец-то научилась пропускать воздух. Кроме того, натуральная кожа бывает разной, ее качество зависит от совести производителя.



Технологии не стоят на месте и активно шагают вперед. И, кажется, скоро мы совсем перестанем различать, где кожа натуральная, а где синтетическая. Но пока это еще сделать можно, взяв на вооружение не очень сложные советы.



Подробности — в видеоматериале.