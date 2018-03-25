Из Восточной Гуты вышли около тысячи боевиков и членов их семей

Около тысячи боевиков и членов их семей вышли из Арбила в Восточной Гуте. Об этом сообщило Минобороны РФ. Переговоры с экстремистами продолжаются, причем весьма успешно.
Благодаря этому полностью освобождены два крупнейших города анклава — Эйн-Терма и Хараста. Также террористы передали под контроль армии целый ряд поселений и деревень. Это позволило безопасно вывести мирных жителей.
Более 700 беженцев ранее покинули Восточную Гуту через пункт пропуска Мухайям аль-Вафедин. Российский центр по примирению для них организовал горячее питание и раздачу продуктовых наборов. Всего с начала действия гуманитарных пауз Восточную Гуту при содействии российских военных покинули более 106 тысяч человек.
Более 700 беженцев ранее покинули Восточную Гуту через пункт пропуска Мухайям аль-Вафедин. Российский центр по примирению для них организовал горячее питание и раздачу продуктовых наборов. Всего с начала действия гуманитарных пауз Восточную Гуту при содействии российских военных покинули более 106 тысяч человек.
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