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    Из Восточной Гуты вышли около тысячи боевиков и членов их семей. Сирия, армия и флот РФ, беженцы, войны и вооруженные конфликты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИз Восточной Гуты вышли около тысячи боевиков и членов их семей

    Из Восточной Гуты вышли около тысячи боевиков и членов их семей

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    Из Восточной Гуты вышли около тысячи боевиков и членов их семей

    Из Восточной Гуты вышли около тысячи боевиков и членов их семей

    Из Восточной Гуты вышли около тысячи боевиков и членов их семей

      Около тысячи боевиков и членов их семей вышли из Арбила в Восточной Гуте. Об этом сообщило Минобороны РФ. Переговоры с экстремистами продолжаются, причем весьма успешно.

      Благодаря этому полностью освобождены два крупнейших города анклава — Эйн-Терма и Хараста. Также террористы передали под контроль армии целый ряд поселений и деревень. Это позволило безопасно вывести мирных жителей.

      Более 700 беженцев ранее покинули Восточную Гуту через пункт пропуска Мухайям аль-Вафедин. Российский центр по примирению для них организовал горячее питание и раздачу продуктовых наборов. Всего с начала действия гуманитарных пауз Восточную Гуту при содействии российских военных покинули более 106 тысяч человек.

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