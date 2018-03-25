Экс-посол Великобритании предсказал потепление отношений с Россией

Бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон дал свою оценку отношениям Москвы и Лондона после громкого отравления Сергея Скрипаля в Солсбери.
Брентон, которого цитирует The Independent, считает, что потепления в отношениях между странами в настоящее время пока не наблюдается. Однако дипломат надеется на лучшее. По его словам, вражда между странами через несколько месяцев сойдет на нет.
При этом бывший посол отметил, что в целом поддерживает нынешние действия британского правительства, однако считает используемый при общении с Москвой язык «без надобности злобным».
Энтони Брентон: «Очевидно, что мы должны были отреагировать решительно и твердо на безобразный случай со Скрипалем. Конечно, мы должны принять меры для того, чтобы минимизировать возможность повторения таких происшествий в будущем. Но мы не должны окончательно сжигать мосты, чтобы иметь возможность восстановить отношения».
Также Брентон привел в пример санкции, введенные США и ЕС против России после присоединения Крыма, отметив, что это не привело к прекращению контактов между главой МИД Сергеем Лавровым и экс-госсекретарем США Джоном Керри.
Напомним, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Лондон поспешил обвинить в произошедшем Москву и, не предъявив никаких доказательств, объявил о ряде мер против РФ. Владимир Путин обратил внимание на бездоказательный характер обвинений и назвал их чушью, подчеркнув, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей.
При этом бывший посол отметил, что в целом поддерживает нынешние действия британского правительства, однако считает используемый при общении с Москвой язык «без надобности злобным».
Энтони Брентон: «Очевидно, что мы должны были отреагировать решительно и твердо на безобразный случай со Скрипалем. Конечно, мы должны принять меры для того, чтобы минимизировать возможность повторения таких происшествий в будущем. Но мы не должны окончательно сжигать мосты, чтобы иметь возможность восстановить отношения».
Также Брентон привел в пример санкции, введенные США и ЕС против России после присоединения Крыма, отметив, что это не привело к прекращению контактов между главой МИД Сергеем Лавровым и экс-госсекретарем США Джоном Керри.
Напомним, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Лондон поспешил обвинить в произошедшем Москву и, не предъявив никаких доказательств, объявил о ряде мер против РФ. Владимир Путин обратил внимание на бездоказательный характер обвинений и назвал их чушью, подчеркнув, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей.
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