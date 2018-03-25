«Ночь в театре»: москвичи оценили режиссерский дебют Шамиля Хаматова

В Москве прошла ежегодная акция «Ночь в театре». Любой желающий мог совершенно бесплатно посетить открытые репетиции или премьерные показы, а также сходить на экскурсии и поучаствовать в мастер-классах .

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Как сообщает корреспондент НТВ Светлана Гордеева, впервые в «Современнике» — режиссерский дебют Шамиля Хаматова «Руслан и Людмила». Это открытая репетиция в рамках акции «Ночь в театре», возможно, такого зрители больше не увидят.



Шамиль Хаматов, актер, режиссер: «Мы не думали, что это войдет в постоянный репертуар, мы просто решили похулиганить, театр и руководство театра дало такую возможность, нам даже выделили деньги, за что им огромное спасибо».



Впрочем, режиссер признался: эта ночь — решающая. Придут хорошие отзывы — и танцевально-поэтический спектакль, возможно, появится в афише. Реакция зрителей не разочаровала: «хулиганскую выходку» встретили тепло даже люди, привыкшие к академичному театру.



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