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    Более 100 тыс. человек покинули Восточную Гуту при содействии российских военных. Сирия, армия и флот РФ, беженцы, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБолее 100 тыс. человек покинули Восточную Гуту при содействии российских военных

    Более 100 тыс. человек покинули Восточную Гуту при содействии российских военных

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    Более 100 тыс. человек покинули Восточную Гуту при содействии российских военных

    Более 100 тыс. человек покинули Восточную Гуту при содействии российских военных

      Российские военные продолжают вести успешные переговоры с боевиками по их выводу из Восточной Гуты.

      Пока это удалось сделать в двух крупнейших городах анклава — Эйн-Терме и Харасте. Также террористы уже передали под контроль армии целый ряд поселений и деревень. Это позволило безопасно вывести мирных жителей.

      Более 700 беженцев покинули Восточную Гуту через пункт пропуска Мухайям Аль-Вафедин. Российский центр по примирению для них организовал горячее питание и раздачу продуктовых наборов.

      Всего с начала действия «гуманитарных пауз» Восточную Гуту при содействии российских военных покинули более 105 тысяч человек.

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