Более 100 тыс. человек покинули Восточную Гуту при содействии российских военных

Российские военные продолжают вести успешные переговоры с боевиками по их выводу из Восточной Гуты.
Пока это удалось сделать в двух крупнейших городах анклава — Эйн-Терме и Харасте. Также террористы уже передали под контроль армии целый ряд поселений и деревень. Это позволило безопасно вывести мирных жителей.
Более 700 беженцев покинули Восточную Гуту через пункт пропуска Мухайям Аль-Вафедин. Российский центр по примирению для них организовал горячее питание и раздачу продуктовых наборов.
Всего с начала действия «гуманитарных пауз» Восточную Гуту при содействии российских военных покинули более 105 тысяч человек.
Более 700 беженцев покинули Восточную Гуту через пункт пропуска Мухайям Аль-Вафедин. Российский центр по примирению для них организовал горячее питание и раздачу продуктовых наборов.
Всего с начала действия «гуманитарных пауз» Восточную Гуту при содействии российских военных покинули более 105 тысяч человек.
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