Девятилетней Даше срочно нужна помощь в борьбе с опухолью головного мозга

Девятилетней Даше из
Санкт-Петербурга срочно нужна помощь. У девочки опухоль головного мозга. С этой болезнью она борется уже два года — перенесла операцию и курсы химиотерапии, но они дали только временный эффект.
Сколько курсов облучения перенесла Даша Возница не сосчитать, но, видимо, понадобится еще. Опухоль мозга прооперировали, Даша вернулась в Петербург, 10 месяцев ремиссии, но вернулась боль в голове, сделали МРТ, и выяснилось, что в Петербурге Даше не помогут — нет специалистов. Лечиться нужно за границей, что дорого. Российские больницы не принимают.
Сейчас Даша проходит противорецидивное лечение в Германии. Процедуры помогают, но для их продолжения необходимо собрать больше 3 млн рублей.
Чтобы помочь Даше, отправьте СМС на номер 4575 со словом «журавлик» и суммой пожертвования через пробел. Например: журавлик 100.
Сейчас Даша проходит противорецидивное лечение в Германии. Процедуры помогают, но для их продолжения необходимо собрать больше 3 млн рублей.
Чтобы помочь Даше, отправьте СМС на номер 4575 со словом «журавлик» и суммой пожертвования через пробел. Например: журавлик 100.
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