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    Выше нуля: в Москве потеплеет до 3 градусов

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович
    Выше нуля: в Москве потеплеет до 3 градусов

    Выше нуля: в Москве потеплеет до 3 градусов

    Выше нуля: в Москве потеплеет до 3 градусов
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович

    • Синоптики рассказали о том, какая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья в последний выходной день недели.

    Как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, в воскресенье воздух в столице прогреется до 1–3 градусов выше нуля. Будет облачно с прояснениями, но ветрено: порывы юго-западного ветра до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметров ртутного столба. На дорогах гололедица. А в ночь на понедельник вновь похолодает до 10–12 градусов мороза. Вновь возможен небольшой снег.

    В разных районах Подмосковье температура воздуха в течение воскресенья будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а ночью опустится до 10–15 градусов мороза, пишет ТАСС.

    Накануне в программе «Центральное телевидение» ученые объяснили причины затянувшейся зимы и другие погодные аномалии, а также поделились неутешительными прогнозами на ближайшие годы.

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