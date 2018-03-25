Выше нуля: в Москве потеплеет до 3 градусов

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья в последний выходной день недели.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, в воскресенье воздух в столице прогреется до 1–3 градусов выше нуля. Будет облачно с прояснениями, но ветрено: порывы юго-западного ветра до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметров ртутного столба. На дорогах гололедица. А в ночь на понедельник вновь похолодает до 10–12 градусов мороза. Вновь возможен небольшой снег.
В разных районах Подмосковье температура воздуха в течение воскресенья будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а ночью опустится до 10–15 градусов мороза, пишет ТАСС.
Накануне в программе «Центральное телевидение» ученые объяснили причины затянувшейся зимы и другие погодные аномалии, а также поделились неутешительными прогнозами на ближайшие годы.
В разных районах Подмосковье температура воздуха в течение воскресенья будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а ночью опустится до 10–15 градусов мороза, пишет ТАСС.
Накануне в программе «Центральное телевидение» ученые объяснили причины затянувшейся зимы и другие погодные аномалии, а также поделились неутешительными прогнозами на ближайшие годы.
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