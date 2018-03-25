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    В «Час Земли» в Москве сэкономили почти 30 мегаватт электроэнергии

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович
    В «Час Земли» в Москве сэкономили почти 30 мегаватт электроэнергии

    В «Час Земли» в Москве сэкономили почти 30 мегаватт электроэнергии

    В «Час Земли» в Москве сэкономили почти 30 мегаватт электроэнергии
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович

    • В субботу вечером Москва и другие российские города присоединились к всемирной экологической акции «Час Земли».

    Сообщение пресс-службы департамента ЖКХ Москвы: «В рамках акции „Час Земли“ было сэкономлено почти 28,5 МВт-ч электроэнергии. На час был отключена художественная подсветка на 1900 знаковых московских зданиях и объектах, включая Московский Кремль, сталинские высотки, храм Христа Спасителя, Большой театр, здания Госдумы и Совета Федерации».

    В департаменте ЖКХ Москвы подчеркнули, что сэкономленной в течение акции электроэнергии хватило бы на сутки для среднестатистического российского города, цитирует РИА Новости.

    Гасан Гасангаджиев, руководитель департамента ЖКХ Москвы: «За все время проведения акции за счет отключения подсветки было сэкономлено 113 мегаватт-часов электроэнергии. Для сравнения: это суточное потребление среднего российского города».

    Напомним, масштабная акция «Час Земли», призванная напомнить об ограниченных ресурсах планеты и призывающая к бережному отношению к природе, проходит уже в 11-й раз. В этом году к ней присоединились жители более чем 7 тысяч городов из 184 стран. на один час отключили подсветку подсветку самых известных достопримечательностей планеты, в их числе Эйфелева башню в Париже, храм Святого Семейства в Барселоне, статуя Христа в Рио-де-Жанейро, Великая Китайская стена, американские небоскребы и сотни других. Поддержали «Час Земли» и на Международной космической станции: российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев выключили свет в модуле «Звезда».


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