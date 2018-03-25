В «Час Земли» в Москве сэкономили почти 30 мегаватт электроэнергии

В субботу вечером Москва и другие российские города присоединились к всемирной экологической акции «Час Земли».
Сообщение пресс-службы департамента ЖКХ Москвы: «В рамках акции „Час Земли“ было сэкономлено почти 28,5 МВт-ч электроэнергии. На час был отключена художественная подсветка на 1900 знаковых московских зданиях и объектах, включая Московский Кремль, сталинские высотки, храм Христа Спасителя, Большой театр, здания Госдумы и Совета Федерации».
В департаменте ЖКХ Москвы подчеркнули, что сэкономленной в течение акции электроэнергии хватило бы на сутки для среднестатистического российского города, цитирует РИА Новости.
Гасан Гасангаджиев, руководитель департамента ЖКХ Москвы: «За все время проведения акции за счет отключения подсветки было сэкономлено 113 мегаватт-часов электроэнергии. Для сравнения: это суточное потребление среднего российского города».
Напомним, масштабная акция «Час Земли», призванная напомнить об ограниченных ресурсах планеты и призывающая к бережному отношению к природе, проходит уже в 11-й раз. В этом году к ней присоединились жители более чем 7 тысяч городов из 184 стран. на один час отключили подсветку подсветку самых известных достопримечательностей планеты, в их числе Эйфелева башню в Париже, храм Святого Семейства в Барселоне, статуя Христа в Рио-де-Жанейро, Великая Китайская стена, американские небоскребы и сотни других. Поддержали «Час Земли» и на Международной космической станции: российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев выключили свет в модуле «Звезда».
В департаменте ЖКХ Москвы подчеркнули, что сэкономленной в течение акции электроэнергии хватило бы на сутки для среднестатистического российского города, цитирует РИА Новости.
Гасан Гасангаджиев, руководитель департамента ЖКХ Москвы: «За все время проведения акции за счет отключения подсветки было сэкономлено 113 мегаватт-часов электроэнергии. Для сравнения: это суточное потребление среднего российского города».
Напомним, масштабная акция «Час Земли», призванная напомнить об ограниченных ресурсах планеты и призывающая к бережному отношению к природе, проходит уже в 11-й раз. В этом году к ней присоединились жители более чем 7 тысяч городов из 184 стран. на один час отключили подсветку подсветку самых известных достопримечательностей планеты, в их числе Эйфелева башню в Париже, храм Святого Семейства в Барселоне, статуя Христа в Рио-де-Жанейро, Великая Китайская стена, американские небоскребы и сотни других. Поддержали «Час Земли» и на Международной космической станции: российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев выключили свет в модуле «Звезда».
Россия в десятый раз присоединится к международной акции «Час Земли». #заминуту pic.twitter.com/jEcJcEC57t— НТВ (@ntvru) 24 марта 2018 г.
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