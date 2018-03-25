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    Федерер проиграл матч в Майами и лишился звания первой ракетки мира

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    Федерер проиграл матч в Майами и лишился звания первой ракетки мира

    Федерер проиграл матч в Майами и лишился звания первой ракетки мира

    Федерер проиграл матч в Майами и лишился звания первой ракетки мира
  • Фото: Associated Press © 2018, Mark J. Terrill

    • Испанский теннисист Рафаэль Надаль возглавит обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после двух проигранных матчей Федерера.

    Швейцарский теннисист Роджер Федерер, в матче второго круга турнира ATP в Майами проиграл 21-летнему австралийцу Танаси Коккинакису, занимавшему 175 место в рейтинге АТР. Матч закончился со счетом 6:3, 3:6, 6:7 (4:7) в пользу австралийца, пишет ТАСС.

    А на прошлой неделе в финале турнира в Индиан-Уэллсе Федерер проиграл матч аргентинцу Хуан Мартину дель Потро в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Федерер потерпел поражение два раза подряд впервые с 2014 года и лишился звания первой ракетки мира. В обновленном рейтинге АТР, который будет опубликован 2 апреля, первую строчку вновь займет испанец Рафаэль Надаль.

    Напомним, в феврале 36-летний Роджер Федерер вернулся на первую строчку рейтинга АТР, став самой возрастной первой ракеткой мира в истории.

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