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    В Петербурге двое детей погибли при пожаре

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    В Петербурге двое детей погибли при пожаре

    В Петербурге двое детей погибли при пожаре

    Пожарным не удалось спасти двоих маленьких детей, задохнувшихся во время возгорания в квартире Петербурга.

    Информация о пожаре в Приморском районе Санкт-Петербурга поступила на пульт дежурного МЧС в субботу вечером. Возгорание произошло в однокомнатной квартире на Гаккелевской улице. Пожар был оперативно потушен, но четырехлетняя девочка и двухлетний мальчик погибли, надышавшись дымом.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу: «24 марта в 21:36 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, улица Гаккелевская, дом 18. Вынесли из квартиры девочку 2013 года рождения и мальчика 2015 года рождения. Скорая констатировала смерть».

    Площадь пожара составила 4 квадратных метра. К ликвидации возгорания привлекались 15 спасателей и три единицы техники, пишет ТАСС.

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