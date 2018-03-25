В Петербурге двое детей погибли при пожаре

Пожарным не удалось спасти двоих маленьких детей, задохнувшихся во время возгорания в квартире Петербурга.
Информация о пожаре в Приморском районе Санкт-Петербурга поступила на пульт дежурного МЧС в субботу вечером. Возгорание произошло в однокомнатной квартире на Гаккелевской улице. Пожар был оперативно потушен, но четырехлетняя девочка и двухлетний мальчик погибли, надышавшись дымом.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу: «24 марта в 21:36 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, улица Гаккелевская, дом 18. Вынесли из квартиры девочку 2013 года рождения и мальчика 2015 года рождения. Скорая констатировала смерть».
Площадь пожара составила 4 квадратных метра. К ликвидации возгорания привлекались 15 спасателей и три единицы техники, пишет ТАСС.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу: «24 марта в 21:36 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, улица Гаккелевская, дом 18. Вынесли из квартиры девочку 2013 года рождения и мальчика 2015 года рождения. Скорая констатировала смерть».
Площадь пожара составила 4 квадратных метра. К ликвидации возгорания привлекались 15 спасателей и три единицы техники, пишет ТАСС.
Комментарии