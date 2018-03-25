Водитель легковушки задавил пешехода на юго-востоке Москвы и скрылся

Полиция задержала водителя, уехавшего с места ДТП, в котором погиб пешеход.
Сотрудники столичной полиции оперативно разыскали и задержали водителя легкового автомобиля, который сбил пешехода в Люблино и скрылся, пишет ТАСС. Пострадавший скончался от полученных травм.
Сообщение пресс-службы управления ГИБДД Москвы: «На проспекте 40 лет Октября водитель Lada Granta совершил наезд на пешехода и скрылся, но за короткое время был обнаружен сотрудниками ДПС ЮВАО».
Пострадавший скончался от полученных травм.
Сообщение пресс-службы управления ГИБДД Москвы: «На проспекте 40 лет Октября водитель Lada Granta совершил наезд на пешехода и скрылся, но за короткое время был обнаружен сотрудниками ДПС ЮВАО».
Пострадавший скончался от полученных травм.
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