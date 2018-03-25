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    В Карачаево-Черкесии объявлено предупреждение об «исключительной лавиноопасности»

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    • Фото: inchivinka / instagram.com
    В <nobr>Карачаево-Черкесии</nobr> объявлено предупреждение об «исключительной лавиноопасности»

    В Карачаево-Черкесии объявлено предупреждение об «исключительной лавиноопасности»

    В <nobr>Карачаево-Черкесии</nobr> объявлено предупреждение об «исключительной лавиноопасности»
  • Фото: inchivinka / instagram.com

    • МЧС распространило экстренное предупреждение об угрозе схода лавин в Карачаево-Черкесии.

    Сообщение ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии: «Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением в горных и предгорных районах автодорог федерального и местного значения, канатных дорог, строений, линий связи и электропередачи».

    Как сообщается на сайте ведомства, экстренное предупреждение об исключительной опасности схода снежных лавин в горах республики действует до вечера 26 марта.

    Спасатели призвали местных жителей и туристов не выходить в эти дни в горы, соблюдать особую внимательность и осторожность, цитирует «Интерфакс».

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    Напомним, накануе лавина засыпала стоянку автомобилей на горнолыжном курорте в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Все это происходило на глазах у туристов, снимавших происходящее на видео.


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