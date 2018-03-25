В Карачаево-Черкесии объявлено предупреждение об «исключительной лавиноопасности»

МЧС распространило экстренное предупреждение об угрозе схода лавин в
Карачаево-Черкесии.
Сообщение ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии: «Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением в горных и предгорных районах автодорог федерального и местного значения, канатных дорог, строений, линий связи и электропередачи».
Как сообщается на сайте ведомства, экстренное предупреждение об исключительной опасности схода снежных лавин в горах республики действует до вечера 26 марта.
Спасатели призвали местных жителей и туристов не выходить в эти дни в горы, соблюдать особую внимательность и осторожность, цитирует «Интерфакс».
Напомним, накануе лавина засыпала стоянку автомобилей на горнолыжном курорте в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Все это происходило на глазах у туристов, снимавших происходящее на видео.
Как сообщается на сайте ведомства, экстренное предупреждение об исключительной опасности схода снежных лавин в горах республики действует до вечера 26 марта.
Спасатели призвали местных жителей и туристов не выходить в эти дни в горы, соблюдать особую внимательность и осторожность, цитирует «Интерфакс».
Напомним, накануе лавина засыпала стоянку автомобилей на горнолыжном курорте в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Все это происходило на глазах у туристов, снимавших происходящее на видео.
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