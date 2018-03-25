Западные дипломаты не приехали на церемонию памяти жертв бомбардировок Сербии

В Сербии вспоминают жертв агрессии НАТО в отношении Югославии. Траурные мероприятия состоялись по всей стране.
Посол России в Сербии Александр Чепурин принял участие в траурных мероприятиях, посвященных 19-й годовщине бомбардировок войсками НАТО территорий бывшей Югославии. Чепурин подчеркнул, что никто из западных дипломатов не приехал почтить память погибших.
Александр Чепурин, посол РФ в Сербии: «Я уже пятый раз подряд принимаю участие в церемонии памяти о погибших в результате агрессии НАТО. И сегодня в очередной раз никто из западных дипломатов не удосужился посетить эту церемонию. То есть, они не раскаиваются, более того, они считают, что все сделали правильно. Получается, что сербы для них как будто и не люди, более того, западные страны еще продолжают учить нас гуманности».
Более 3 тысяч человек, включая президента и правительство Сербии, приняли участие в траурных мероприятиях в городе Алексинац на юге страны. В 1999 году авиаударами НАТО была разрушена целая улица этого шахтерского города, уничтожены жилые дома и социальные объекты. А в Белграде состоялось возложение венков к памятнику трехлетней девочки Милицы Ракич, убитой осколком снаряда в своем доме. Траурные церемонии прошли также у здания телецентра, сотрудники которого погибли во время бомбардировок.
Александр Чепурин, посол РФ в Сербии: «Я уже пятый раз подряд принимаю участие в церемонии памяти о погибших в результате агрессии НАТО. И сегодня в очередной раз никто из западных дипломатов не удосужился посетить эту церемонию. То есть, они не раскаиваются, более того, они считают, что все сделали правильно. Получается, что сербы для них как будто и не люди, более того, западные страны еще продолжают учить нас гуманности».
Более 3 тысяч человек, включая президента и правительство Сербии, приняли участие в траурных мероприятиях в городе Алексинац на юге страны. В 1999 году авиаударами НАТО была разрушена целая улица этого шахтерского города, уничтожены жилые дома и социальные объекты. А в Белграде состоялось возложение венков к памятнику трехлетней девочки Милицы Ракич, убитой осколком снаряда в своем доме. Траурные церемонии прошли также у здания телецентра, сотрудники которого погибли во время бомбардировок.
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