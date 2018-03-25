Женская сборная России не смогла выйти в финал ЧМ по кёрлингу

Российские кёрлингистки проиграли команде Швеции в полуфинале чемпионата мира и теперь сразятся за бронзу.
В полуфинальном матче чемпионата мира по кёрлингу, который проходит в канадском Норт-Бей, россиянки со счетом 6:7 уступили команде Швеции.
За сборную России выступали Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина и Юлия Гузиева, запасной в матче была Анна Сидорова.
Теперь российским спортсменкам предстоит сразиться за бронзовую награду первенства с победительницами другого полуфинального матча между сборными Канады и США.
Матч за третье место и финал пройдут 25 марта, напоминает ТАСС.
За сборную России выступали Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина и Юлия Гузиева, запасной в матче была Анна Сидорова.
Теперь российским спортсменкам предстоит сразиться за бронзовую награду первенства с победительницами другого полуфинального матча между сборными Канады и США.
Матч за третье место и финал пройдут 25 марта, напоминает ТАСС.
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