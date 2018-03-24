Умерла победительница первого музыкального конкурса «Евровидение»

Победительница международного музыкального конкурса
«Евровидение-1956» Лиз Ассия скончалась в возрасте 94 лет.
Как передает газета Metro, 94-летняя швейцарская эстрадная певица и актриса Лиз Ассия умерла в субботу в одной из больниц Цюриха. Информация о смерти артистки размещена также на официальном сайте музыкального конкурса.
В 1956 году Лиз Ассия стала победительницей первого конкурса «Евровидение», исполнив композицию Refrain. Впоследствии популярную исполнительницу неоднократно приглашали на «Евровидение» в качестве почетной гостьи. Лиз Ассия также снялась в нескольких фильмах.
В 1956 году Лиз Ассия стала победительницей первого конкурса «Евровидение», исполнив композицию Refrain. Впоследствии популярную исполнительницу неоднократно приглашали на «Евровидение» в качестве почетной гостьи. Лиз Ассия также снялась в нескольких фильмах.
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