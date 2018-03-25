СМИ: власти США вновь требуют от производителей коды для взлома смартфонов

Минюст США разрабатывает способы обязать производителей смартфонов предоставлять спецслужбам доступ к защищенной шифрованием информации пользователей гаджетов.
Как пишет The New York Times, Министерство юстиции США продолжает работать над тем, чтобы власти обеспечили предоставление спецслужбам доступа к зашифрованной информации пользователей, хранящейся на смартфонах и других устройствах.
В прошлом месяце в Белом доме распространили докладную записку для ряда ведомств, в которой предлагались различные варианты решения данного вопроса. Минюст может обратиться к Конгрессу США с просьбой принять соответствующие законы. За это выступают директор ФБР Кристофер Рей и первый заместитель главы Минюста и генпрокурора США Род Розенстайн.
Напомним, в прошлом году корпорация Apple отказалась выполнять требования федеральных властей в связи с расследованием теракта в Калифорнии. Суд обязал Apple помочь ФБР взломать iPhone, принадлежащий одному из террористов. Но компания отказалась передавать сотрудникам ФБР коды доступа, которые позволили бы обойти систему защиты информации iPhone. В Apple заявили, что это требование нарушает все существующие в США представления о гражданских свободах и неприкосновенности личной информации. Спецслужбам пришлось тогда прибегнуть к услугам хакеров.
Позже директор ФБР в одном из докладов сообщил, что в 2017 году, сотрудники бюро не смогли взломать и получить данные примерно 7800 гаджетов, хотя и имели на это разрешение суда.
В прошлом месяце в Белом доме распространили докладную записку для ряда ведомств, в которой предлагались различные варианты решения данного вопроса. Минюст может обратиться к Конгрессу США с просьбой принять соответствующие законы. За это выступают директор ФБР Кристофер Рей и первый заместитель главы Минюста и генпрокурора США Род Розенстайн.
Напомним, в прошлом году корпорация Apple отказалась выполнять требования федеральных властей в связи с расследованием теракта в Калифорнии. Суд обязал Apple помочь ФБР взломать iPhone, принадлежащий одному из террористов. Но компания отказалась передавать сотрудникам ФБР коды доступа, которые позволили бы обойти систему защиты информации iPhone. В Apple заявили, что это требование нарушает все существующие в США представления о гражданских свободах и неприкосновенности личной информации. Спецслужбам пришлось тогда прибегнуть к услугам хакеров.
Позже директор ФБР в одном из докладов сообщил, что в 2017 году, сотрудники бюро не смогли взломать и получить данные примерно 7800 гаджетов, хотя и имели на это разрешение суда.
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