СК РФ возбудил уголовное дело после аварии автобуса в Псковской области

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области. В результате аварии пострадали более 20 человек, в том числе 10 детей.
Сообщение пресс-службы СК РФ: «Следственными органами СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 238 УК РФ „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“, в связи с ДТП с автобусом в Стругокрасненском районе».
Напомним, авария произошла в пятницу на 222-м километре автодороги Петербург — Невель в районе деревни Лудони. Автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим из Минска в Петербург. Автобус, у котором находились 49 пассажиров и водитель, перевернулся. Ранения и травмы получили более 20 человек, в том числе 10 детей. Пострадавших доставили в Псковскую областную больницу.
По предварительным данным, вероятным виновником ДТП является водитель легковушки, выехавший на встречную полосу.
Напомним, авария произошла в пятницу на 222-м километре автодороги Петербург — Невель в районе деревни Лудони. Автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим из Минска в Петербург. Автобус, у котором находились 49 пассажиров и водитель, перевернулся. Ранения и травмы получили более 20 человек, в том числе 10 детей. Пострадавших доставили в Псковскую областную больницу.
По предварительным данным, вероятным виновником ДТП является водитель легковушки, выехавший на встречную полосу.
Комментарии