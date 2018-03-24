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    СК РФ возбудил уголовное дело после аварии автобуса в Псковской области. ДТП, Псковская область, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСК РФ возбудил уголовное дело после аварии автобуса в Псковской области

    СК РФ возбудил уголовное дело после аварии автобуса в Псковской области

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    • Фото: Псковская лента новостей / vk.com
    СК РФ возбудил уголовное дело после аварии автобуса в Псковской области

    СК РФ возбудил уголовное дело после аварии автобуса в Псковской области

    СК РФ возбудил уголовное дело после аварии автобуса в Псковской области
    • Фото: Псковская лента новостей / vk.com

      • Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области. В результате аварии пострадали более 20 человек, в том числе 10 детей.

      Сообщение пресс-службы СК РФ: «Следственными органами СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 238 УК РФ „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“, в связи с ДТП с автобусом в Стругокрасненском районе».

      Напомним, авария произошла в пятницу на 222-м километре автодороги Петербург — Невель в районе деревни Лудони. Автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим из Минска в Петербург. Автобус, у котором находились 49 пассажиров и водитель, перевернулся. Ранения и травмы получили более 20 человек, в том числе 10 детей. Пострадавших доставили в Псковскую областную больницу.

      По предварительным данным, вероятным виновником ДТП является водитель легковушки, выехавший на встречную полосу.

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