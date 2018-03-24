Тысячи сербов почтили память жертв бомбардировок НАТО

В Сербии прошли траурные мероприятия, посвященные
19-й годовщине бомбардировок НАТО на юге страны.
В субботу в Сербии отметили 19-ю годовщину трагических событий, связанных с началом бомбардировок Югославии Североатлантическим альянсом. Траурные церемонии, посвященные памяти погибших в этом конфликте состоялись по всей стране.
Президент Сербии Александра Вучич, премьер и члены правительства приняли участие в траурных мероприятиях в городе Алексинац на юге страны. В 1999 году при бомбардировке этого города силы НАТО применили кассетные бомбы, уничтожив целую улицу города. На площади перед сценой с остатками разрушенной стены дома собрались свыше трех тысяч человек. Состоялись концерт и траурный митинг.
В Белграде делегации и простые жители города весь день несли цветы к памятнику трехлетней Милицы Ракич, убитой осколком снаряда в своем доме 17 апреля 1999 года. Этот мемориал в Белграде посвящен памяти всех детей, погибших и пострадавших во время бомбардировок.
Напомним, 24 марта 1999 году без санкции Совбеза ООН силы НАТО начали бомбардировки Югославии. По данным Сербии, в результате бомбардировок погибли от 3,5 до 4 тысяч человек, ранения получили около 10 тысяч мирных жителей. По городам бывшей Югославии было выпущено 3 тысячи крылатых ракет и сброшено около 80 тысяч тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном, напоминает ТАСС.
Президент Сербии Александра Вучич, премьер и члены правительства приняли участие в траурных мероприятиях в городе Алексинац на юге страны. В 1999 году при бомбардировке этого города силы НАТО применили кассетные бомбы, уничтожив целую улицу города. На площади перед сценой с остатками разрушенной стены дома собрались свыше трех тысяч человек. Состоялись концерт и траурный митинг.
В Белграде делегации и простые жители города весь день несли цветы к памятнику трехлетней Милицы Ракич, убитой осколком снаряда в своем доме 17 апреля 1999 года. Этот мемориал в Белграде посвящен памяти всех детей, погибших и пострадавших во время бомбардировок.
Напомним, 24 марта 1999 году без санкции Совбеза ООН силы НАТО начали бомбардировки Югославии. По данным Сербии, в результате бомбардировок погибли от 3,5 до 4 тысяч человек, ранения получили около 10 тысяч мирных жителей. По городам бывшей Югославии было выпущено 3 тысячи крылатых ракет и сброшено около 80 тысяч тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном, напоминает ТАСС.
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