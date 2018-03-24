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    В Краснодаре из-за пожара эвакуировали пациентов детской больницы

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    В Краснодаре из-за пожара эвакуировали пациентов детской больницы

    В Краснодаре <nobr>из-за</nobr> пожара эвакуировали пациентов детской больницы

    В одном из зданий краевой детской клинической больницы в Краснодаре произошел пожар.

    Как передает «Интерфакс» со ссылкой на информацию регионального управления МЧС, на территории краевой детской клинической больницы в Краснодаре произошел пожар. Из здания были эвакуированы около 150 пациентов и медперсонал. Пожар был оперативно потушен

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: «Возгорание произошло в 20:18 по московскому времени на лестничной площадке одного из зданий комплекса детской краевой больницы в Краснодаре. Горели вещи. Пожар ликвидирован в 20:35».

    В МЧС сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.

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