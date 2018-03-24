В Краснодаре из-за пожара эвакуировали пациентов детской больницы

В одном из зданий краевой детской клинической больницы в Краснодаре произошел пожар.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на информацию регионального управления МЧС, на территории краевой детской клинической больницы в Краснодаре произошел пожар. Из здания были эвакуированы около 150 пациентов и медперсонал. Пожар был оперативно потушен
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: «Возгорание произошло в 20:18 по московскому времени на лестничной площадке одного из зданий комплекса детской краевой больницы в Краснодаре. Горели вещи. Пожар ликвидирован в 20:35».
В МЧС сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: «Возгорание произошло в 20:18 по московскому времени на лестничной площадке одного из зданий комплекса детской краевой больницы в Краснодаре. Горели вещи. Пожар ликвидирован в 20:35».
В МЧС сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.
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