«Час Земли»: Россия погрузилась во тьму

Российский сегмент #МКС присоединяется к акции #ЧасЗемли. Мы выключили свет в модуле Звезда в знак неравнодушия к будущему нашей планеты! 🌍 Включенными остались только компьютеры управления, без которых мы не можем обойтись…

//#EarthHour on the Russian segment of the #ISS! 🌍 pic.twitter.com/wMchfDrtZF