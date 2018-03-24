«Час Земли»: Россия погрузилась во тьму

#часземли2018 #moscowcity Публикация от Ekaterina Kovaleva (@ekaterinakovaleva07) 24 Мар 2018 в 10:52 PDT

Российский сегмент #МКС присоединяется к акции #ЧасЗемли. Мы выключили свет в модуле Звезда в знак неравнодушия к будущему нашей планеты! 🌍 Включенными остались только компьютеры управления, без которых мы не можем обойтись…

//#EarthHour on the Russian segment of the #ISS! 🌍 pic.twitter.com/wMchfDrtZF — Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) 24 марта 2018 г.

В этом года акция проходит в 11-й раз, в ней принимают участие жители более чем 184 стран и почти 7 тыс. городов.В Москве во тьму на час погрузились почти 2 тыс. зданий, в том числе Кремль, ГУМ, храм Христа Спасителя, Большой театр, здания Госдумы и Совета Федерации, стадион «Лужники», павильоны ВДНХ и Останкинская телебашня.Поддержал акцию и Санкт-Петербург. В 20:30 отключили подсветку более 70 знаковых зданий и достопримечательностей, в том числе Петропавловской крепости, Дворцовой набережной, стрелки Васильевского острова, Смольного собора и Большеохтинского моста.Кроме того, акция вышла за пределы нашей планеты. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, которые находятся на МКС, выключили свет в модуле «Звезда».Акция «Час Земли» впервые прошла в Австралии в 2007 году, однако уже на следующий год к ней присоединились 35 стран. Россия принимает участие в «Часе Земли» в 2009 году. Участники самой массовой экологической акции на планете на час выключают свет. Это делается не для того, чтобы сэкономить электричество, а для того, чтобы привлечь внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам нашей планеты.Фото: РИА Новости, Валерий МельниковФото: РИА Новости, Александр ВильфФото: РИА Новости, Кирилл Каллиников