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    «Час Земли»: Россия погрузилась во тьму

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Дмитрий Астахов, Кирилл Каллиников, Евгений Биятов
    «Час Земли»: Россия погрузилась во тьму

    «Час Земли»: Россия погрузилась во тьму

    «Час Земли»: Россия погрузилась во тьму
  • Фото: РИА Новости © 2018, Дмитрий Астахов, Кирилл Каллиников, Евгений Биятов

    • Российские города присоединились к международной акции «Час Земли», призванной привлечь внимание к бережному отношению к природе.

    В этом года акция проходит в 11-й раз, в ней принимают участие жители более чем 184 стран и почти 7 тыс. городов.



    В Москве во тьму на час погрузились почти 2 тыс. зданий, в том числе Кремль, ГУМ, храм Христа Спасителя, Большой театр, здания Госдумы и Совета Федерации, стадион «Лужники», павильоны ВДНХ и Останкинская телебашня.

    #часземли2018 #moscowcity

    Публикация от Ekaterina Kovaleva (@ekaterinakovaleva07)


    Поддержал акцию и Санкт-Петербург. В 20:30 отключили подсветку более 70 знаковых зданий и достопримечательностей, в том числе Петропавловской крепости, Дворцовой набережной, стрелки Васильевского острова, Смольного собора и Большеохтинского моста.

    Кроме того, акция вышла за пределы нашей планеты. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, которые находятся на МКС, выключили свет в модуле «Звезда».



    Акция «Час Земли» впервые прошла в Австралии в 2007 году, однако уже на следующий год к ней присоединились 35 стран. Россия принимает участие в «Часе Земли» в 2009 году. Участники самой массовой экологической акции на планете на час выключают свет. Это делается не для того, чтобы сэкономить электричество, а для того, чтобы привлечь внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам нашей планеты.

    «Час Земли»: Россия погрузилась во тьму. Москва, Санкт-Петербург, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: РИА Новости, Валерий Мельников
    «Час Земли»: Россия погрузилась во тьму. Москва, Санкт-Петербург, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: РИА Новости, Александр Вильф
    «Час Земли»: Россия погрузилась во тьму. Москва, Санкт-Петербург, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: РИА Новости, Кирилл Каллиников

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