«Час Земли»: Россия погрузилась во тьму

Российские города присоединились к международной акции «Час Земли», призванной привлечь внимание к бережному отношению к природе.
В этом года акция проходит в 11-й раз, в ней принимают участие жители более чем 184 стран и почти 7 тыс. городов.
В Москве во тьму на час погрузились почти 2 тыс. зданий, в том числе Кремль, ГУМ, храм Христа Спасителя, Большой театр, здания Госдумы и Совета Федерации, стадион «Лужники», павильоны ВДНХ и Останкинская телебашня.
Поддержал акцию и Санкт-Петербург. В 20:30 отключили подсветку более 70 знаковых зданий и достопримечательностей, в том числе Петропавловской крепости, Дворцовой набережной, стрелки Васильевского острова, Смольного собора и Большеохтинского моста.
Кроме того, акция вышла за пределы нашей планеты. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, которые находятся на МКС, выключили свет в модуле «Звезда».
Акция «Час Земли» впервые прошла в Австралии в 2007 году, однако уже на следующий год к ней присоединились 35 стран. Россия принимает участие в «Часе Земли» в 2009 году. Участники самой массовой экологической акции на планете на час выключают свет. Это делается не для того, чтобы сэкономить электричество, а для того, чтобы привлечь внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам нашей планеты.
Фото: РИА Новости, Валерий Мельников
Фото: РИА Новости, Александр Вильф
Фото: РИА Новости, Кирилл Каллиников
Россия в десятый раз присоединится к международной акции «Час Земли». #заминуту pic.twitter.com/jEcJcEC57t— НТВ (@ntvru) 24 марта 2018 г.
В Москве во тьму на час погрузились почти 2 тыс. зданий, в том числе Кремль, ГУМ, храм Христа Спасителя, Большой театр, здания Госдумы и Совета Федерации, стадион «Лужники», павильоны ВДНХ и Останкинская телебашня.
Поддержал акцию и Санкт-Петербург. В 20:30 отключили подсветку более 70 знаковых зданий и достопримечательностей, в том числе Петропавловской крепости, Дворцовой набережной, стрелки Васильевского острова, Смольного собора и Большеохтинского моста.
Кроме того, акция вышла за пределы нашей планеты. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, которые находятся на МКС, выключили свет в модуле «Звезда».
Российский сегмент #МКС присоединяется к акции #ЧасЗемли. Мы выключили свет в модуле Звезда в знак неравнодушия к будущему нашей планеты! 🌍 Включенными остались только компьютеры управления, без которых мы не можем обойтись…— Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) 24 марта 2018 г.
//#EarthHour on the Russian segment of the #ISS! 🌍 pic.twitter.com/wMchfDrtZF
Акция «Час Земли» впервые прошла в Австралии в 2007 году, однако уже на следующий год к ней присоединились 35 стран. Россия принимает участие в «Часе Земли» в 2009 году. Участники самой массовой экологической акции на планете на час выключают свет. Это делается не для того, чтобы сэкономить электричество, а для того, чтобы привлечь внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам нашей планеты.
Фото: РИА Новости, Валерий Мельников
Фото: РИА Новости, Александр Вильф
Фото: РИА Новости, Кирилл Каллиников
Комментарии