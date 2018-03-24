Во французском супермаркете после атаки террориста нашли три бомбы

В супермаркете в городе Треб на юге Франции, где террорист захватил заложников, обнаружены бомбы и оружие.
Следователи нашли три самодельных взрывных устройства. Также обнаружены пистолет и охотничий нож, сообщает ТАСС.
Напомним, накануне, 23 марта, 26-летний житель Каркасона марокканского происхождения Редуан Лакдим устроил целую серию атак. Сначала он захватил автомобиль, ранив водителя и убив пассажира, потом напал на возвращавшуюся с пробежки группу спецназовцев, а затем захватил заложников и открыл стрельбу в супермаркете. Террорист был ликвидирован при штурме.
Эммануэль Макрон назвал произошедшее «исламистской террористической атакой». Президент Франции сообщил, что нападавший убил троих и ранил 16 человек.
Ранее сообщалось, что при обыске в доме, где жил Лакдим, нашли записку, в которой он заявлял о принадлежности к запрещенному «Исламскому государству». Также были задержаны предполагаемые сообщники террориста — 18-летняя девушка и 17-летний юноша.
Напомним, накануне, 23 марта, 26-летний житель Каркасона марокканского происхождения Редуан Лакдим устроил целую серию атак. Сначала он захватил автомобиль, ранив водителя и убив пассажира, потом напал на возвращавшуюся с пробежки группу спецназовцев, а затем захватил заложников и открыл стрельбу в супермаркете. Террорист был ликвидирован при штурме.
Эммануэль Макрон назвал произошедшее «исламистской террористической атакой». Президент Франции сообщил, что нападавший убил троих и ранил 16 человек.
Ранее сообщалось, что при обыске в доме, где жил Лакдим, нашли записку, в которой он заявлял о принадлежности к запрещенному «Исламскому государству». Также были задержаны предполагаемые сообщники террориста — 18-летняя девушка и 17-летний юноша.
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