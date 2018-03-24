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    Во французском супермаркете после атаки террориста нашли три бомбы

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    • Фото: Reuters © 2018, Jean-Paul Pelissier
    Во французском супермаркете после атаки террориста нашли три бомбы

    Во французском супермаркете после атаки террориста нашли три бомбы

    Во французском супермаркете после атаки террориста нашли три бомбы
  • Фото: Reuters © 2018, Jean-Paul Pelissier

    • В супермаркете в городе Треб на юге Франции, где террорист захватил заложников, обнаружены бомбы и оружие.

    Следователи нашли три самодельных взрывных устройства. Также обнаружены пистолет и охотничий нож, сообщает ТАСС.

    Напомним, накануне, 23 марта, 26-летний житель Каркасона марокканского происхождения Редуан Лакдим устроил целую серию атак. Сначала он захватил автомобиль, ранив водителя и убив пассажира, потом напал на возвращавшуюся с пробежки группу спецназовцев, а затем захватил заложников и открыл стрельбу в супермаркете. Террорист был ликвидирован при штурме.

    смотретьЗахватчик заложников во Франции застрелен во время штурма
    Захватчик заложников во Франции застрелен во время штурма
    Эммануэль Макрон назвал произошедшее «исламистской террористической атакой». Президент Франции сообщил, что нападавший убил троих и ранил 16 человек.

    Ранее сообщалось, что при обыске в доме, где жил Лакдим, нашли записку, в которой он заявлял о принадлежности к запрещенному «Исламскому государству». Также были задержаны предполагаемые сообщники террориста — 18-летняя девушка и 17-летний юноша.

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