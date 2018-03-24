NASA показало «призрака» на Юпитере

NASA показало шторм, бушующий в Южном умеренном поясе Юпитера.
Была опубликована анимация, показывающая замедленное движение циклона STB Ghost (призрак).
Показать движение циклона удалось, использовав два снимка, которые были сделаны с помощью автоматической межпланетного зонда Juno.
Этот аппарат был запущен к Юпитеру 5 августа 2011 года и достиг своей цели в июле 2016 года. Ранее с помощью Juno удалось выяснить, что магнитное поле планеты неожиданно мощное, а на полюсах есть гигантские циклоны.
Показать движение циклона удалось, использовав два снимка, которые были сделаны с помощью автоматической межпланетного зонда Juno.
I ain’t afraid of no ghosts 👻— NASA’s Juno Mission (@NASAJuno) 23 марта 2018 г.
This time-lapse animation of two true-color images captures the cyclonic motion of a feature called STB Ghost in the southern hemisphere of #Jupiter. https://t.co/euIhZdiZ6E pic.twitter.com/7KTTAeY4sD
Этот аппарат был запущен к Юпитеру 5 августа 2011 года и достиг своей цели в июле 2016 года. Ранее с помощью Juno удалось выяснить, что магнитное поле планеты неожиданно мощное, а на полюсах есть гигантские циклоны.
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