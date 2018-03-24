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    NASA показало «призрака» на Юпитере. НАСА, Юпитер, космос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВNASA показало «призрака» на Юпитере

    NASA показало «призрака» на Юпитере

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    • Фото: missionjuno.swri.edu
    NASA показало «призрака» на Юпитере

    NASA показало «призрака» на Юпитере

    NASA показало «призрака» на Юпитере
    • Фото: missionjuno.swri.edu

      • NASA показало шторм, бушующий в Южном умеренном поясе Юпитера.

      Была опубликована анимация, показывающая замедленное движение циклона STB Ghost (призрак).

      Показать движение циклона удалось, использовав два снимка, которые были сделаны с помощью автоматической межпланетного зонда Juno.



      Этот аппарат был запущен к Юпитеру 5 августа 2011 года и достиг своей цели в июле 2016 года. Ранее с помощью Juno удалось выяснить, что магнитное поле планеты неожиданно мощное, а на полюсах есть гигантские циклоны.

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